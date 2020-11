© Copyright : DR

Le chef du gouvernement a démenti catégoriquement les informations véhiculées par un faux communiqué prétendant la tenue ce dimanche matin d’un Conseil de gouvernement pour l’adoption d’un reconfinement au niveau de l’ensemble du territoire du Royaume.

"Certains véhiculent un faux communiqué prétendant la tenue ce dimanche matin d’un conseil de gouvernement pour l’adoption d’un reconfinement au niveau de l’ensemble du territoire du Royaume. Tout ceci est une affabulation dénuée de tout fondement", souligne le chef du gouvernement dans un communiqué.

Tout en réfutant ces allégations, le chef du gouvernement affirme que les informations et communiqués portant sur ce sujet émanent des parties concernées de manière officielle, et sont annoncées via les médias publics.

Le chef du gouvernement saisit cette occasion pour réitérer l’appel à la mobilisation nationale, en prenant garde contre tout ce qui est de nature à perturber cette mobilisation par de tels agissements rejetés et condamnables, conclut le communiqué.