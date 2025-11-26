Rabat élue capitale arabe de l’information en 2026

Lors de la session du Conseil de la Ligue arabe le 10 septembre au Caire.

Dans une décision rendue au terme des travaux de sa 55ème session ordinaire, le Conseil a également approuvé la désignation de Doha et Damas comme capitales arabes de l’information, respectivement en 2027 et 2028.

Lire aussi : Les ministres arabes de l’information saluent les efforts du Comité Al-Qods, présidé par le roi Mohammed VI, pour la défense de la cause palestinienne

Ainsi, le Conseil appelle le Maroc à mettre en place les mesures nécessaires pour l’élaboration d’un programme intégré dédié à la célébration de Rabat en tant que capitale arabe de l’information, tout en veillant à ce que ce programme comporte des activités et manifestations consacrées à Al Qods Acharif.

Il a, par ailleurs, invité les médias arabes à accorder une attention particulière à la question d’Al-Qods occupée et à œuvrer à mettre en œuvre la décision du Conseil en faisant de la Ville Sainte l’éternelle capitale arabe de l’information