Rabat élue capitale arabe de l’information en 2026

Lors de la session du Conseil de la Ligue arabe le 10 septembre au Caire.

Le Conseil des ministres arabes de l’Information relevant de la Ligue des États arabes, a approuvé, mercredi au Caire, la désignation de Rabat en tant que capitale arabe de l’information en 2026.

Le 26/11/2025 à 19h09

Dans une décision rendue au terme des travaux de sa 55ème session ordinaire, le Conseil a également approuvé la désignation de Doha et Damas comme capitales arabes de l’information, respectivement en 2027 et 2028.

Ainsi, le Conseil appelle le Maroc à mettre en place les mesures nécessaires pour l’élaboration d’un programme intégré dédié à la célébration de Rabat en tant que capitale arabe de l’information, tout en veillant à ce que ce programme comporte des activités et manifestations consacrées à Al Qods Acharif.

Il a, par ailleurs, invité les médias arabes à accorder une attention particulière à la question d’Al-Qods occupée et à œuvrer à mettre en œuvre la décision du Conseil en faisant de la Ville Sainte l’éternelle capitale arabe de l’information

Jeddah: intenses entretiens de Nasser Bourita en marge de la réunion des ministres arabes des Affaires étrangères

Le Forum Russie-Monde arabe salue le rôle du Roi, Président du Comité Al-Qods, dans le soutien de la cause palestinienne

Le Sommet arabo-islamique de Riyad réaffirme son soutien au Comité Al-Qods présidé par le Roi

La «Déclaration de Bagdad» réaffirme le rôle du Comité Al-Qods, présidé par le roi Mohammed VI

