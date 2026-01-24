Rabat: America250 Alumni Summit consacre l’excellence des relations entre le Maroc et les États-Unis

Sous le signe du prestige et de la continuité historique, l’America250 Alumni Summit s’est tenu récemment, marquant une étape symbolique dans les relations séculaires entre Rabat et Washington. L’événement, dont l’intitulé rend hommage au 250ème anniversaire de la création des États-Unis, a célébré une réussite majeure: le franchissement du cap des 10.000 bénéficiaires des programmes d’échange bilatéraux. Ce rendez-vous a été l’occasion de rappeler que le Royaume du Maroc fut, dès 1777, la première nation au monde à reconnaître la souveraineté de la jeune république américaine.

S’exprimant en présence de Mustapha Messaoudi, secrétaire général du ministère de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication – Département de la Jeunesse, le Chargé d’affaires de l’ambassade américaine à Rabat, Benjamin Ziff, a souligné l’impact structurant de ces initiatives. «Nous célébrons aujourd’hui l’excellence d’un partenariat illustré par la réussite de leaders issus de secteurs névralgiques comme la finance», a-t-il déclaré, mettant en exergue le rôle pivot de ces programmes dans le développement du leadership et le renforcement des réseaux professionnels à l’échelle nationale.

Le sommet a fait la part belle aux enjeux de la croissance économique portée par la technologie. À travers une série de tables rondes et d’ateliers spécialisés, les participants ont exploré les paradigmes du management «à l’Américaine». Les thématiques abordées — intelligence artificielle, cybersécurité, branding digital ou encore expérience client — ont témoigné d’une volonté commune de catalyser l’innovation et la compétitivité du tissu entrepreneurial marocain.

Pour la communauté des Alumni (anciens lauréats), ce sommet s’est mué en un véritable carrefour d’opportunités. Des sessions de networking et des expositions dédiées ont permis de créer des synergies directes entre les start-ups locales, les acteurs de l’écosystème de l’innovation et les organisations américaines opérant au Maroc.

À travers cet événement, la Mission américaine a réaffirmé son engagement indéfectible en faveur des chantiers stratégiques du Royaume, notamment la transformation numérique et le développement économique. Au-delà des chiffres, c’est la dimension humaine qui demeure le socle de cette alliance bilatérale plus que bicentenaire.

La cérémonie s’est clôturée par une parenthèse culturelle vibrante avec le groupe de rock amazigh Meteor Airlines, suivie de la remise des prestigieux «Dominique Benbrahim Alumni Impact Award». Ces distinctions viennent honorer des parcours d’exception et un engagement communautaire remarquable.

Cette année, le palmarès vient ainsi couronner trois figures de proue dont les trajectoires incarnent l’excellence de cette coopération transatlantique: Ismail Douiri, Co-CEO du groupe Attijariwafa Bank, honoré par le Lifetime Achievement Award pour l’ensemble de son parcours, Lamiae Benmakhlouf, Directrice Générale de Technopark Maroc, récipiendaire de l’Emerging Leader Award pour son rôle moteur dans l’essor de l’entrepreneuriat national, et enfin Abdelhakim Zerrouk, cadre au ministère de l’Intérieur, distingué par le Meritorious Contribution Award pour son engagement exemplaire au service de l’État.