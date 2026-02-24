Politique

Projet de loi 16-22: les adouls annoncent une nouvelle grève du 2 au 10 mars prochain

Bientôt, les marocaines pourront faire partie du Lafif, ou le témoignage collectif, devant les adouls (Photo d'illustration).

Les adouls seront en grève nationale du 2 au 10 mars prochain.(Photo d'illustration). . DR

Revue de presseDans le secteur de la justice, les projets de loi ne passent pas comme une lettre à la poste. Après les avocats, dont les grèves ont duré plusieurs semaines et paralysé les tribunaux, c’est au tour des adouls de leur emboîter le pas. Ils annoncent une grève nationale du 2 au 10 mars prochain. Une action d’envergure qui en annonce d’autres. Les détails dans cette revue de presse tirée du quotidien Assabah.

Par La Rédaction
Le 24/02/2026 à 20h45

Ceux qui veulent établir des actes adoulaires urgents n’ont plus que les derniers jours de février pour ce faire. Sinon, du 2 au 10 mars, les adouls vont suspendre tous leurs services en signe de protestation, à travers une grève nationale, contre le projet de loi n° 16-22 relatif à la réforme de leur profession.

C’est ce que rapporte le quotidien Assabah dans son édition du mercredi 25 février, rappelant que le secteur de la justice n’est pas au bout de ses peines, car aussitôt la grève des avocats suspendue, celle des adouls pointe son nez. En rejet du projet de loi 16-22, présenté par le ministre de la Justice, Abdellatif Ouahbi, et face au refus du gouvernement de prendre en compte leurs doléances, qu’ils qualifient de légitimes, ils ont décidé de suspendre toutes leurs activités et services durant toute la première semaine du mois de mars, c’est-à-dire à partir de lundi prochain.

Dans un communiqué publié lundi dernier par le Bureau exécutif de l’Ordre des adouls, un appel est lancé en vue d’un arrêt total du travail des adouls à travers tout le pays pendant une semaine non-stop. Ils justifient cette action par la non-prise en considération de leurs propositions d’amendement par les promoteurs du projet de loi 16-22. Ils dénoncent également le rejet des amendements proposés par des parlementaires, aussi bien de la majorité que de l’opposition.

Les adouls, tout en appelant le chef du gouvernement à ouvrir un dialogue avec le bureau de leur Ordre national, ont demandé à tous les présidents de leurs instances régionales d’organiser des conférences de presse pour expliquer à l’opinion publique les raisons de leur grève.

Parmi les points sur lesquels se focalisent les protestations des adouls figure la disparition, dans le nouveau projet de loi, de l’expression juridique «d’actes adoulaires notariés» et son remplacement par «profession d’adoul», ce que les adouls considèrent comme une minimisation totale de leur rôle au sein du système judiciaire marocain.

De même, une nouvelle disposition du projet de loi 16-22 permet, dans son article 107, au procureur du roi, sur ordre du ministre de la Justice, de suspendre un adoul pendant une période de trois mois en cas de violation du règlement de la profession.

Entre autres nombreux griefs, les adouls reprochent aussi au texte de Ouahbi la fixation à 12 du nombre de témoins en vue de valider un acte adoulaire, alors que ce projet de loi 16-22 reste totalement muet, voire méconnaît le témoignage de la femme.

Par La Rédaction
Le 24/02/2026 à 20h45

LEs contenus liés

Société | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Société

Les adouls haussent le ton, et observent une grève contre le projet de loi 16.22

Politique | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Politique

Les adouls déclenchent un arrêt de leur activité pour protester contre le projet de loi sur leur profession

Politique | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Politique

Abdellatif Ouahbi sur la loi des adouls: «personne ne me tordra le bras»

Société | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Société

Les adouls vent debout devant le projet de loi sur la profession

Articles les plus lus

1
Walid Regragui n’est plus sélectionneur des Lions de l’Atlas
2
Hier l’Espagne, aujourd’hui la France et le Niger: comment l’Algérie perd lamentablement toutes ses batailles
3
Glissement de terrain à Bab Berred: un douar entièrement ravagé dans la province de Chefchaouen
4
L’incursion de véhicules suspects du Polisario en Mauritanie derrière une vive colère des autorités de Nouakchott
5
Me Fanny Colin, avocate d’Achraf Hakimi: «l’accusation repose sur la seule parole d’une femme qui a fait obstacle à toutes les investigations»
6
Qui pour succéder à Chakib Alj à la tête de la CGEM?
7
Stratégie 2030 de la prévention routière: le Maroc n’importera plus de motos à moteur modifiable
8
Le passé saharien du Maroc remonte au 8ème siècle
Revues de presse

Voir plus