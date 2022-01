© Copyright : DR

Kiosque360. Le ministre de l’Intérieur, Abdelouafi Laftit, a appelé les walis et les gouverneurs à veiller sur la bonne gouvernance et la transparence dans le cadre de la mise en œuvre du programme gouvernemental Awrach. Cet article est une revue de presse du quotidien Al Akhbar.

Ce 12 janvier, le chef du gouvernement, Aziz Akhannouch, a signé une circulaire actant le lancement du programme Awrach qui vise la création de 250.000 emplois directs dans des chantiers temporaires, au cours de cette année 2022 et en 2023.

Ce programme est conçu dans le cadre de contrats impliquant des associations de la société civile, des coopératives et des entreprises. Il se compose de deux volets. Le premier porte sur des chantiers généraux temporaires, d'une durée moyenne d'environ six mois, tandis que le second prévoit des chantiers d’appui à l'insertion durable.

Ce programme cible les personnes qui ont perdu leur emploi en raison de la pandémie de la Covid-19, ainsi que tous ceux qui ont des difficultés à accéder à l’emploi. Ainsi, aucune qualification n’est exigée pour bénéficier de ce programme qui mobilise pas moins de 2,25 milliards de dirhams.

Le programme Awrach fait partie intégrante du plan gouvernemental 2021-2026 et de ce fait la question qui se pose est de savoir quel est le ministère se chargera-t-il de sa mise en œuvre ? Si le département de l’Inclusion économique, de la petite entreprise, de l’emploi et des compétences dirigé par Younes Sekkouri semble tout indiqué, les nouvelles révélations d’Al Akhbar indiquent un autre ministère.

Dans sa livraison du 18 janvier, le quotidien arabophone révèle que c’est bel et bien le ministère de l’Intérieur qui s’occupera de la mise en œuvre de ce programme. Selon les sources du journal, le ministre de l’Intérieur, Abdelouafi Laftit, a donné ses directives à tous les walis et les gouverneurs pour superviser l’exécution du programme.

Le ministre de l’Intérieur appelle ainsi les walis et les gouverneurs à garantir la bonne gouvernance et la transparence dans le cadre du quota attribué aux différentes collectivités. L'objectif étant d'éviter que le projet soit déformé de sa raison d’être, voulu pour atténuer le chômage après la crise économique liée à la pandémie du Covid-19.

"La vigilance des walis et des gouverneurs est d’autant plus nécessaire que le programme Awrach est élaboré dans le cadre de contrats conclus avec des associations de la société civile. Une situation qui pourrait menacer le programme gouvernemental", conclut le quotidien Al Akhbar.