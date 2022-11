© Copyright : Le360 (photomontage)

Le Maroc est un «allié stratégique» de la Colombie dans la région arabe, a affirmé le président du Sénat colombien, Roy Leonardo Barreras Montealegre, membre du Pacte Historique (gauche), le parti du président Gustavo Petro.

Suite à une réunion que le président du Sénat a initiée avec l’ambassadeur du Maroc en Colombie, Farida Loudaya, Roy Barreras a souligné les relations diplomatiques d’un demi-siècle unissant le Maroc et la Colombie, mettant en avant la suppression, il y a un an, des visas pour les Colombiens se rendant dans le Royaume.

Dans un tweet accompagnant un enregistrement vidéo, le président de la chambre haute a relevé l’importance du Maroc en tant que «deuxième producteur d’engrais au monde, à un moment où le secteur agricole colombien en a tant besoin».

Siguiendo nuestra agenda internacional. Nos reunimos hoy con la embajadora de Marruecos?? @FaridaLoudaya

Un aliado estrat�gico en la zona �rabe para Colombia.

Segundo mayor productor de materias primas para fertilizantes.

�Bienvenido el intercambio comercial entre ambos pa�ses! pic.twitter.com/5TkKxgqFxD — Roy Barreras (@RoyBarreras) November 1, 2022

«Il s’agit d’un point important pour le renforcement des relations entre la Colombie et le Royaume du Maroc», a-t-il insisté.

Roy Barreras s’est aussi félicité des «échange commerciaux et diplomatiques (entre les deux pays) et de la reconnaissance quant à l’importance du Maroc dans l’histoire de nos relations, notamment avec le monde arabe où le Maroc constitue un allié stratégique grâce à une communication permanente entre les Parlements marocain et colombien».

La réunion s’est tenue en présence du sénateur Germán Alcides Blanco Alvarez, membre du Parti Conservateur (au pouvoir) et ex-président de la Chambre des Représentants, qui a initié la semaine dernière une motion contre la décision du président colombien de rétablir les relations diplomatiques avec la pseudo-RASD, signée par une écrasante majorité de 62 sénateurs sur 108 et représentant les partis politiques colombiens les plus importants, dont certains de la coalition au pouvoir.

Le Sénat colombien a exprimé dans cette motion son «rejet catégorique» et «son désaccord total» avec la décision qui «va à l'encontre des principes fondamentaux de la diplomatie colombienne, à savoir la non-ingérence dans les affaires internes des pays».