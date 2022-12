© Copyright : Anas Zaidaoui / Le360

VidéoGrâce à la vision du roi Mohammed VI, le Maroc représente un exemple et un point d’ancrage en matière d’engagement de politiques de développement et de réformes. C’est ainsi que Paulo Portas, ancien ministre portugais des Affaires étrangères, a qualifié la volonté affichée par le Royaume pour la mise en œuvre des grands chantiers prioritaires.

Pour Paulo Portas, ancien ministre portugais des Affaires étrangères, «le Maroc est un bon exemple en matière d’engagement de politiques de développement et de réformes». D’après lui, les réformes engagées en profondeur par le Royaume ont contribué à renforcer la stabilité du pays et à augmenter son capital confiance.

«Il y a une chose sur laquelle nous sommes probablement tous d'accord: vous avez besoin de révolutions quand vous n'avez pas de réformes. Vous êtes ici au Maroc. Le Royaume a un chef d'Etat brillant et admirable. Sa Majesté le Roi est un réformateur. Un réformateur avant le printemps arabe, et avant toute sorte de contestations populaires dans le monde arabe», a ajouté cet ancien ministre portugais des Affaires étrangères, qui prenait part ce jeudi à la onzième conférence The Atlantic Dialogues.

Revenant sur les relations entre le Maroc et le Portugal, l’ancien vice-Premier ministre du Portugal a relevé que les deux pays entretiennent des relations solides et en perpétuelle évolution, faisant savoir qu’ils affichent une volonté commune de hisser ces relations bilatérales, lesquelles sont denses historiquement et marquées du sceau du respect mutuel.

Rappelons que le Policy Center for the New South organise du 14 au 16 décembre 2022 à Marrakech, la 11e conférence internationale annuelle, The Atlantic Dialogues. Plus de 350 invités de 60 nationalités prennent part à cette nouvelle édition en présentiel autour du thème: «Coopération dans un monde en mutation: opportunités pour l’Atlantique élargi».

Le thème retenu cette année s’est imposé en raison de multiples crises. Pandémie, guerre en Ukraine, changement climatique… Autant de chocs qui exposent les limites du néolibéralisme comme du multilatéralisme, tout en présentant des opportunités de coopération, dans un monde devenu interdépendant. De la diplomatie du climat à la révolution énergétique, en passant par les innovations en matière d’agriculture, d’infrastructures et de gouvernance, cette édition des Atlantic Dialogues posera la question des stratégies communes possibles.