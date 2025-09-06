Paris: le général de corps d’armée Mohammed Berrid assiste à la cérémonie d’adieu aux armes du général d’armée Thierry Burkhard

L’événement s’est tenu dans la cour d’honneur de l’Hôtel national des Invalides à Paris, en présence du Président de la République française, Emmanuel Macron, qui a présidé la cérémonie. De nombreuses autorités civiles et militaires, françaises et étrangères, y ont également assisté.

Général d’armée Thierry Burkhard, la France vous exprime sa profonde reconnaissance.



Vous avez marqué nos armées par votre exigence, votre engagement et votre courage. Quarante années d’intuition et de conviction, qui continueront d’inspirer.



Mon Général, merci infiniment. — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) September 5, 2025

En marge de la cérémonie, le Général de Corps d’Armée Mohammed Berrid a été reçu au sein de l’État-Major des Armées par le Général d’Armée Aérienne Fabien Mandon, nouveau Chef d’État-Major des Armées françaises.

Le Général de corps d’armée Mohammed Berrid reçu par Fabien Mandon, nouveau Chef d’État-Major des armées françaises, le 5 septembre 2025 à Paris.

Au cours de cet entretien, les deux responsables ont passé en revue les différents volets de la coopération militaire bilatérale et ont réaffirmé leur volonté commune de la consolider et de l’approfondir.