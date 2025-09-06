Paris: le général de corps d’armée Mohammed Berrid assiste à la cérémonie d’adieu aux armes du général d’armée Thierry Burkhard

L’événement s’est tenu dans la cour d’honneur de l’Hôtel national des Invalides à Paris, en présence du Président de la République française, Emmanuel Macron, qui a présidé la cérémonie. De nombreuses autorités civiles et militaires, françaises et étrangères, y ont également assisté.
En marge de la cérémonie, le Général de Corps d’Armée Mohammed Berrid a été reçu au sein de l’État-Major des Armées par le Général d’Armée Aérienne Fabien Mandon, nouveau Chef d’État-Major des Armées françaises.
Au cours de cet entretien, les deux responsables ont passé en revue les différents volets de la coopération militaire bilatérale et ont réaffirmé leur volonté commune de la consolider et de l’approfondir.