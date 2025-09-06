Politique

Paris: le général de corps d’armée Mohammed Berrid assiste à la cérémonie d’adieu aux armes du général d’armée Thierry Burkhard

Le Général de corps d’armée Mohammed Berrid et Fabien Mandon, nouveau Chef d’État-Major des armées françaises.

Sur Hautes Instructions de Sa Majesté le Roi, Chef Suprême et Chef d’État-Major Général des Forces Armées Royales (FAR), le Général de Corps d’Armée Mohammed Berrid, Inspecteur Général des FAR et Commandant de la Zone Sud, a pris part, le vendredi 5 septembre 2025, à la cérémonie militaire d’adieu aux armes du Général d’Armée Thierry Burkhard.

Par La Rédaction
Le 06/09/2025 à 15h17

L’événement s’est tenu dans la cour d’honneur de l’Hôtel national des Invalides à Paris, en présence du Président de la République française, Emmanuel Macron, qui a présidé la cérémonie. De nombreuses autorités civiles et militaires, françaises et étrangères, y ont également assisté.

En marge de la cérémonie, le Général de Corps d’Armée Mohammed Berrid a été reçu au sein de l’État-Major des Armées par le Général d’Armée Aérienne Fabien Mandon, nouveau Chef d’État-Major des Armées françaises.

Le Général de corps d’armée Mohammed Berrid reçu par Fabien Mandon, nouveau Chef d’État-Major des armées françaises, le 5 septembre 2025 à Paris.

Au cours de cet entretien, les deux responsables ont passé en revue les différents volets de la coopération militaire bilatérale et ont réaffirmé leur volonté commune de la consolider et de l’approfondir.

Par La Rédaction
Le 06/09/2025 à 15h17
#Maroc#France#FAR

LEs contenus liés

Politique | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Politique

Le général de corps d’armée Mohammed Berrid en visite de travail en Arabie Saoudite

Politique | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Politique

Le général de corps d’armée, inspecteur général des FAR, Mohammed Berrid, reçoit le commandant de la Minurso

Politique | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Politique

Attaque terroriste du Polisario à Mehbès: le général de corps d’armée Mohammed Berrid s’entretient avec le commandant de la Minurso

Politique | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Politique

Abdeltif Loudyi et le général de Corps d’armée Mohammed Berrid s’entretiennent avec le ministre français des Armées et des Anciens combattants

Articles les plus lus

1
Les enjeux de la réforme universitaire
2
Algérie: le régime va-t-il céder la wilaya de Tindouf au Polisario?
3
L’été meurtrier de Rima Hassan
4
Algérie: la crise avec Bamako s’aggrave et atterrit à la Cour internationale de justice
5
Sahara. Les États-Unis à Staffan de Mistura: l’autonomie sous souveraineté marocaine est la seule solution
6
Le Polisario organisation terroriste: un nouvel appel à des sanctions et une mise au ban internationale
7
Tribune. Algérie: sept ans de prison ferme pour possession de… pneus
8
Le roi Mohammed VI ordonne une fatwa exhaustive sur la Zakat
Revues de presse

Voir plus