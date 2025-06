PAM: Hicham El Mhajri et Adil Baitar réintégrés au bureau politique

Hicham El Mhajri n’a pas été surpris par la décision de son retour au bureau politique, annoncée par Fatima Zahra El Mansouri, coordinatrice nationale de la direction collégiale du parti. En revanche, «il a été impressionné par l’ampleur et la force de la solidarité manifestée à son égard lorsque la salle s’est levée pour applaudir longuement l’annonce de son retour, lors des travaux du conseil national tenus à Salé», rapporte le quotidien Assabah dans sa livraison du lundi 2 juin.

Si El Mhajri s’attendait à reprendre ses fonctions organisationnelles, partisanes et parlementaires, il ignorait, en revanche, tout de son retour au bureau politique jusqu’à l’annonce faite par El Mansouri lors de la réunion des membres du conseil national, relève le quotidien. «Cette dernière a déclaré que le bureau politique serait renforcé par deux figures parmi les meilleures que le parti ait produites: Adil Baitar, candidat à la direction de l’Association nationale des notaires, et Hicham El Mhajri, qui doit beaucoup à la présidente de la direction tripartite, qu’il a d’ailleurs décrite comme une personne intègre, au grand cœur, sans rancune, et une dirigeante compétente capable de convaincre», écrit le quotidien.

El Mansouri a souligné, en annonçant l’intégration de ces deux figures au bureau politique – une décision gardée confidentielle et connue uniquement d’un cercle restreint – que «ce choix s’inscrit dans le cadre des prérogatives de la direction collégiale », rapporte le quotidien. Elle a estimé, poursuit Assabah, que «la conjoncture politique actuelle nécessite de renforcer le bureau politique avec des compétences capables de suivre les grands débats sur les politiques publiques et de défendre les causes nationales fondamentales».

La coordinatrice nationale a ajouté, en ce sens, que l’arrivée d’El Mhajri et de Baitar au bureau politique «reflète la volonté du parti de consolider ses structures internes et d’améliorer ses performances politiques et organisationnelles, en phase avec les défis de l’étape actuelle et les aspirations des citoyennes et citoyens».

Adil Baitar est l’un des parlementaires du PAM qui, habituellement, anime les débats de la commission des finances à la Chambre des représentants. «Connu pour s’être plaint en privé de l’injustice de ses proches à Casablanca, il avait décidé de prendre ses distances avec le parti à plusieurs reprises», rapporte le quotidien.

Réputé également pour sa capacité à faire face, lors de grands débats parlementaires, aux ténors du parti islamiste du PJD, le retour d’Adil Baitar à l’instance décisionnelle du parti a été applaudi par de nombreux leaders et ministres du PAM. «Il est considéré comme une valeur ajoutée pour les discussions sur les grands dossiers nécessitant des compétences politiques et économiques, d’autant qu’il maîtrise plusieurs langues», note le quotidien.

De son côté, et «contrairement à certaines interprétations malveillantes, le retour de Hicham El Mhajri au bureau politique ne porte aucun message négatif envers les alliés, notamment le RNI», précise le quotidien. Son retour vise, au contraire, selon le quotidien, à «donner un nouvel élan électoral et organisationnel au parti, ainsi qu’à renforcer sa présence et son implication dans les grands enjeux, que ce soit sous la coupole du Parlement, où il reprendra ses activités dès ce lundi en participant à la réunion du groupe parlementaire de son parti et à la séance des questions orales, ou en dehors de l’institution législative».