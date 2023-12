Ouverture à Marrakech de la réunion ministérielle sur l’accès des pays du Sahel à l’océan Atlantique

Cette première réunion a regroupé autour de Nasser Bourita ses homologues Abdoulaye Diop du Mali, Bakary Yaou Sangaré du Niger et Karamoko Jean Marie Traoré du Burkina Faso. Le Tchad a été représenté par le directeur général Afrique et Intégration africaine du ministère des Affaires étrangères, des Tchadiens de l’étranger et de la coopération internationale, Abakar Kourma.

Auparavant, Nasser Bourita a eu des entretiens bilatéraux avec les chefs de délégation de ces différents pays.

Organisée à l’initiative du ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, cette réunion de coordination se penche sur cette initiative royale à portée régionale et internationale qui vise à favoriser l’accès des pays du Sahel à l’océan Atlantique. Rappelons que celle-ci a été annoncée par le roi Mohammed VI dans son discours prononcé à l’occasion du 48ème anniversaire de la Marche verte.

S’inscrivant dans le prolongement des efforts constants déployés par le Royaume du Maroc, sous la conduite éclairée du Roi, pour une Afrique prospère, cette initiative offre un potentiel sans précédent à même d’apporter des solutions adaptées pour renforcer l’intégration et la coopération régionales, la transformation structurelle des économies de ces pays frères et l’amélioration des conditions de vie de la population sahélo-saharienne, dans le cadre d’une approche novatrice et intégrée favorisant la stabilité et la sécurité de la région.

«Pour résoudre les difficultés et les problèmes auxquels se trouvent confrontés les États frères du Sahel, la solution ne peut être exclusivement sécuritaire ou militaire, mais elle doit se fonder sur une approche de coopération et de développement commun», avait précisé le roi Mohammed VI dans son discours.

Dans ce cadre, l’initiative royale ouvre le champ pour permettre aux pays sahéliens enclavés d’accéder aux infrastructures routières et portuaires du Royaume. Cette ouverture a fait l’objet d’une affirmation explicite par le Roi, qui a souligné «le Maroc est prêt à mettre à leur disposition ses infrastructures routières, portuaires et ferroviaires pour soutenir cette initiative».