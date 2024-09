ONU: ouverture de la 57ème session du Conseil des droits de l’Homme sous présidence marocaine

Omar Zniber, ambassadeur représentant permanent du Maroc auprès de l’Office des Nations unies à Genève et président en exercice du Conseil des droits de l'Homme.

La 57ème session du Conseil des droits de l’Homme (CDH) de l’ONU, qui s’ouvre ce lundi 9 septembre au Palais des Nations à Genève, et qui se poursuivra jusqu’au 11 octobre, tient ses travaux sous la présidence de Omar Zniber, ambassadeur représentant permanent du Maroc auprès de l’Office des Nations unies à Genève et président du CDH au titre de l’année 2024.

Durant cinq semaines, le Conseil examinera plus de 80 rapports et tiendra 20 débats interactifs avec des titulaires de mandats des procédures spéciales. Présentant cette session du CDH devant les médias, Omar Zniber avait précédemment fait état d’un agenda extrêmement chargé, évoquant pas moins de 32 projets de résolution annoncés, ou encore l’examen de la situation de pays et la nomination de nouveaux titulaires de mandats.

La 57ème session du CDH abordera plusieurs enjeux mondiaux, en commençant par la présentation du rapport annuel du Haut-Commissaire aux droits de l’Homme, Volker Türk, suivi d’un débat général. Divers rapports thématiques seront également présentés, touchant des sujets tels que la justice et la réparation, l’accès à l’eau potable, le droit au développement ou les conséquences du changement climatique sur les droits humains.

Des discussions clés et des projets de résolution

Un débat général sur la situation des droits de l’Homme en Palestine est également prévu. L’examen périodique universel (EPU) se concentrera quant à lui sur les rapports concernant 14 pays, parmi lesquels la Nouvelle-Zélande, l’Afghanistan, le Chili et le Cambodge. D’autres discussions clés porteront sur l’accès des enfants à l’éducation, le rôle de la famille dans la protection des droits humains et la prise en compte des questions de genre dans les travaux du Conseil.

Enfin, durant les trois derniers jours des travaux, du 9 au 11 octobre, le Conseil délibérera sur les projets de décision et de résolution soumis au cours de la session. Le président proposera aussi au Conseil la nomination de deux nouveaux titulaires de mandats au titre des procédures spéciales.