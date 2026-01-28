Politique

Officiel. Mohamed Chaouki, candidat unique à la présidence du RNI

Mohamed Chaouki, candidat à la présidence du RNI.

Le Rassemblement national des indépendants (RNI) a officialisé, ce mercredi 28 janvier 2026, la candidature de Mohamed Chaouki à la présidence du parti. L’annonce a été entérinée à l’issue des travaux du bureau politique du RNI, réuni dans la matinée à son siège central à Rabat.

Par La Rédaction
Le 28/01/2026 à 12h43

Député de la circonscription de Boulemane et ancien président de la commission des finances et du développement économique à la Chambre des représentants, Mohamed Chaouki est le candidat unique à la succession d’Aziz Akhannouch à la tête du parti de la Colombe. Une information qui circulait depuis mardi dans les cercles internes du RNI et qui a été confirmée officiellement lors de la réunion du bureau politique. Pressenti lui aussi pour déposer sa candidature, l’ancien ministre Mohamed Aujjar a finalement dû se retirer à la dernière minute.

Selon un communiqué du parti, cette réunion a été l’occasion pour le bureau politique d’examiner la situation politique, sociale et économique nationale, ainsi que plusieurs questions organisationnelles internes. Les membres ont également suivi un exposé présenté par Rachid Talbi Alami, président de la commission préparatoire du congrès national extraordinaire.

Lire aussi : Présidence du RNI: les candidatures ouvertes

Dans son intervention, Rachid Talbi Alami a présenté un rapport détaillé sur l’état d’avancement des préparatifs du congrès, mettant en avant une forte mobilisation des structures du parti, un engagement soutenu et un esprit de travail jugé sérieux et responsable. L’exposé a également porté sur le déroulement du processus organisationnel, en vue d’assurer le bon déroulement des travaux du congrès.

Conformément aux dispositions des statuts et du règlement intérieur du RNI, et à l’issue de la période consacrée au dépôt des candidatures à la présidence du parti, le bureau politique a indiqué avoir reçu la candidature de Mohamed Chaouki. Après examen, il a été décidé de la soumettre au congrès national extraordinaire, prévu le 7 février 2026 à El Jadida.

Cette étape ouvre une nouvelle phase du processus organisationnel du RNI, à l’approche d’un congrès appelé à trancher sur la future direction du parti, conclut le communiqué.

Revues de presse

