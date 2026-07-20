Nasser Bourita reçoit le conseiller du président roumain, porteur d’un message adressé au Roi

Nasser Bourita et le conseiller du président de la République de Roumanie, Dacian Cioloș.

Dans une déclaration à la presse à l’issue de cette entrevue, Dacian Cioloș a affirmé que le Royaume du Maroc constitue le principal partenaire de la Roumanie dans la région de l’Afrique du Nord et du Moyen-Orient, saluant l’excellence des relations de coopération et de partenariat «d’égal à égal» unissant les deux pays depuis plusieurs décennies dans les domaines diplomatique, économique et éducatif.

Également candidat au poste de secrétaire général de l’Organisation internationale de la francophonie (OIF), M. Cioloș a mis en exergue le rôle important du Maroc au sein de la Francophonie, eu égard à ses liens étroits avec les pays francophones d’Afrique, d’Europe, d’Asie et du Moyen-Orient.

M. Nasser Bourita a reçu, ce jour à Rabat, le Conseiller du Président de la République de Roumanie, M. Dacian Cioloș, porteur d'un message écrit adressé à Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu L'assiste, de la part de S.E le Président roumain, M. Nicușor Dan pic.twitter.com/Wdkl7iLhfo — Maroc Diplomatie 🇲🇦 (@MarocDiplomatie) July 20, 2026

À cet égard, il a plaidé pour une francophonie adaptée aux transformations du monde contemporain et répondant davantage aux attentes des jeunes, soulignant l’importance de faire de la langue française une langue d’opportunités, favorisant l’accès à l’emploi, l’entrepreneuriat ainsi que le renforcement de la coopération régionale et internationale entre les pays francophones.

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La proximité linguistique et l’attachement commun à la langue française ont largement contribué au rapprochement entre les deux pays, a relevé M. Cioloș, rappelant que la Roumanie est l’un des pays les plus francophones d’Europe de l’Est.

S’agissant de la coopération éducative, M. Cioloș a relevé que plus de 1.200 étudiants marocains poursuivent actuellement leurs études en Roumanie, mettant en avant la contribution significative de cet échange éducatif dans le renforcement des relations entre les deux pays.

Sur le plan économique, M. Cioloș a fait état d’un potentiel de coopération «très important», notamment dans les secteurs de l’industrie automobile et de la construction, où plusieurs entreprises roumaines ont réalisé des investissements au Maroc.