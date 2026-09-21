El Mokhtar Laghzioui élu à la tête du Conseil national de la presse

Dans le cadre de la finalisation du processus de mise en place et d’installation du Conseil national de la presse, et conformément aux dispositions de la loi n° 09.26 relative à sa réorganisation, l’Assemblée générale du Conseil s’est tenue le lundi 21 septembre 2026, sous la présidence du président de la Commission provisoire chargée d’exercer les missions du Conseil, de préparer l’élection des représentants des journalistes professionnels, de mandater les représentants des éditeurs de journaux, d’en organiser le scrutin et d’en proclamer les résultats définitifs, et ce, en vue d’élire le président et le vice-président du Conseil, indique le Conseil dans un communiqué.

Suite à l’ouverture des candidatures au poste de président du Conseil, ils deux membres à se porter candidats: El Mokhtar Laghzioui et Abdellah Bakkali.

À l’issue du scrutin, les résultats ont attribué onze (11) voix à El Mokhtar Laghzioui, contre trois (3) voix à Abdellah Bakkali, tandis que trois (3) membres se sont abstenus.

Par conséquent, El Mokhtar Laghzioui a été élu président du Conseil national de la presse.

Par la suite, l’ouverture des candidatures au poste de vice-président du Conseil a été prononcée, et Hanane Rihab a présenté sa candidature à ce poste.

À l’issue du vote, Hanane Rihab a obtenu onze (11) voix, tandis que trois (3) membres se sont abstenus et trois (3) membres ont quitté la salle de réunion, permettant ainsi l’élection de Hanane Rihab en tant que vice-présidente du Conseil national de la presse.

«À cette occasion, la Commission provisoire adresse ses sincères félicitations à M. El Mokhtar Laghzioui, président du Conseil National de la Presse, à Mme Hanane Rihab, vice-présidente, ainsi qu’à l’ensemble des membres du Conseil, en leur souhaitant plein succès et pleine réussite dans l’accomplissement des responsabilités qui leur sont confiées, au service de la profession de journaliste et pour le renforcement de l’autorégulation du secteur», lit-on dans le communiqué.

L’élection du président et de la vice-présidente du Conseil vient couronner le processus initié après l’entrée en vigueur de la loi n° 09.26, au cours duquel la Commission a assuré, à titre transitoire, l’exercice des missions du Conseil et la préparation des opérations relatives à l’élection des représentants des journalistes professionnels, au mandatement des représentants des éditeurs de journaux, à l’organisation du scrutin et à la proclamation des résultats définitifs.

«En annonçant à l’opinion publique professionnelle et nationale les résultats de cette étape, la Commission affirme que l’achèvement de l’installation du Conseil et l’élection de son président et de sa vice-présidente marquent l’aboutissement de la phase transitoire dans ses finalités juridiques et institutionnelles, ainsi que le transfert de l’exercice des compétences au Conseil dans sa nouvelle composition et ses instances constituées conformément à la loi», lit-on dans le communiqué.

La Commission tient également à remercier l’ensemble des institutions, instances et intervenants ayant contribué au succès des différentes étapes de ce processus, ainsi que les journalistes professionnels, les éditeurs et les différentes composantes de la corporation de la presse, de même que l’administration du Conseil national de la presse, ses fonctionnaires et agents, pour les efforts fournis tout au long de cette période.

Ainsi s’achève une phase transitoire des travaux du Conseil National de la Presse, et s’ouvre une nouvelle phase institutionnelle au cours de laquelle le Conseil, à travers son président, sa vice-présidente et l’ensemble de ses membres, exercera les missions et compétences qui lui sont légalement dévolues.