Message de condoléances du Roi à l’Émir de l’État du Qatar à la suite du décès de son père

Dans ce message, le Souverain affirme avoir appris «avec une immense affliction et un profond regret la douloureuse nouvelle de la perte par votre illustre famille princière de votre vénéré père, Son Altesse Cheikh Hamad Bin Khalifa Al-Thani, que Dieu l’entoure de Sa sainte miséricorde et l’accueille dans Son vaste paradis parmi Ses serviteurs comblés».

En cette douloureuse circonstance, le Roi exprime à l’Émir, et à travers lui, à son illustre famille princière ainsi qu’au peuple qatari frère, ses plus vives condoléances et ses sincères sentiments de compassion à la suite de cette perte cruelle, la volonté divine étant imparable, implorant le Très-Haut de lui accorder patience et réconfort.

En cette pénible épreuve, le Souverain se remémore les réalisations distinguées accomplies par le grand défunt en faveur de l’État du Qatar frère, particulièrement sur la voie de sa modernisation et du développement de ses capacités économiques et politiques, lui permettant d’occuper une place de choix et de contribuer efficacement à la défense des causes arabes justes et à la consolidation des liens de la solidarité arabe et islamique.

Le Roi précise, en outre, que le Royaume du Maroc se rappellera, avec estime et considération, des liens de fraternité solides et de solidarité agissante que le regretté défunt entretenait avec le Royaume, dans les moments de prospérité comme dans l’adversité, soulignant qu’il n’a jamais failli à apporter toute forme de soutien au Maroc, son deuxième pays, qu’il s’agisse de ses projets de développement ou de ses causes justes.

Le Souverain prie, dans ce message, le Tout-Puissant d’accorder au défunt la meilleure des récompenses pour les services louables et les réalisations pionnières accomplis au service de son pays et de sa nation, de l’entourer de Son infinie miséricorde et de l’accueillir dans Son vaste Paradis.

Le Roi implore également le Très-Haut de préserver Son Altesse et son honorable famille de tout malheur et de perpétuer sur lui les bienfaits de santé, de quiétude et de longue vie. «Veuillez agréer, votre Altesse et cher frère, l’expression de Mes plus sincères sentiments de sympathie et de compassion, ainsi que l’assurance de Ma plus haute considération et de Ma grande affection», écrit le Souverain.