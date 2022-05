Nasser Bourita, ministre des Affaires étrangères, et son homologue saoudien, le prince Faisal Ben Farhan, mercredi 11 mai 2022 à Marrakech, en marge de la réunion de la Coalition mondiale contre Daech.

L’Arabie saoudite, par la voix de son ministre des Affaires étrangères, le prince Faisal Ben Farhan, a réitéré son soutien à l’intégrité territoriale du Maroc, ce mercredi 11 mai 2022 à Marrakech, au terme d’un entretien avec son homologue marocain, Nasser Bourita.

«J’ai renouvelé le soutien du Royaume d’Arabie saoudite à la souveraineté du Maroc sur l’ensemble de son territoire, y compris au Sahara marocain, et le soutien au plan d’autonomie sur cette partie de son territoire», a affirmé le ministre saoudien des Affaires étrangères, le prince Faisal Ben Farhan, au terme d’un entretien avec son homologue marocain, Nasser Bourita, en marge de la conférence de la Coalition mondiale mondiale contre Daech.

«Les relations entre les deux pays sont anciennes, fraternelles et familiales. Elles dépassent les relations diplomatiques», a affirmé le ministre saoudien, indiquant que la rencontre illustre la continuité des consultations entres les deux pays frères, notamment au niveau de l’appui du Maroc en vue de l’organisation par l’Arabie saoudite de l’Exposition universelle en 2030.

Et d’ajouter que les entretiens ont porté également sur les actions accomplies par la communauté internationale contre le mouvement Daech. «Les menaces de Daech restent entières, ce qui implique la coordination et le redoublement des efforts continus pour éradiquer définitivement ce mouvement», a-t-il déclaré. Il a, à cet égard, félicité le Maroc pour l’organisation réussie de cette réunion.

Nasser Bourita a, de son côté, loué l’excellence des relations maroco-saoudiennes, qualifiées de particulières et d’exception, et qui se développent grâce aux orientations du roi Salmane ben Abdelaziz Al Saoud d’Arabie saoudite et le roi Mohammed VI.

«Ces relations sont particulières à plusieurs niveaux et notre rôle consiste à traduire les ambitions, la vision et la coordination sur tous les sujets et nous sommes actuellement en train de préparer la commission mixte bilatérale prévue en juin prochain», a déclaré Nasser Bourita, ajoutant que «les intérêts stratégiques propres à l’Arabie saoudite sont ceux du Maroc».