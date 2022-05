© Copyright : Ministère des Affaires étrangères / Royaume du Maroc

Le ministre bahreïni des Affaires étrangères Abdullatif Bin Rashid Al Zayani a réitéré ce mardi 10 mai 2022 à Marrakech, la position de son pays soutenant la marocanité du Sahara. Il a également salué le rôle prépondérant du Roi Mohammed VI, en sa qualité de président du Comité Al-Qods, dans la défense de la ville sainte.

Dans un communiqué conjoint publié à l'issue de ses entretiens ce mardi 10 mai 2022 à Marrakech, avec le ministre des Affaires étrangères, de la coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger Nasser Bourita, le ministre bahreïni a souligné que la position de son pays soutenant la marocanité du Sahara a été couronnée par l’ouverture d’un consulat général du Royaume de Bahreïn le 14 décembre 2020 à Laâyoune, au Sahara marocain, sur décision du Roi Hamad Ben Issa Al Khalifa.

En marge de la r�union minist�rielle de la Coalition mondiale contre Daech, M. Nasser Bourita s'est entretenu, aujourd'hui � Marrakech, avec le ministre bahre�ni des Affaires Etrang�res, M. Abdullatif bin Rashid Al Zayani. #CommonMissionAcrossRegions pic.twitter.com/4ERn6nIqI6 — Maroc Diplomatie ?? (@MarocDiplomatie) May 10, 2022

Cette position soutenant la marocanité du Sahara se poursuit dans le cadre de l’ONU et des autres organisations et fora régionaux et internationaux, ajoute la même source.

Le chef de la diplomatie de Bahreïn a également salué le rôle prépondérant du Roi Mohammed VI, en sa qualité de président du Comité Al-Qods, dans la défense de la ville sainte, la préservation de son identité et le soutien de la résistance des maqdessis, ainsi que l’intense action menée sur le terrain par l’agence Bayt Mal Al-Qods.

Il a aussi souligné que cette question est prioritaire dans la politique étrangère des deux pays, partant en cela des hautes orientations du Roi Mohammed VI et du Roi Hamad Ben Issa Al Khalifa, et le ferme attachement des deux souverains au droit légitime du peuple palestinien d’établir son Etat indépendant sur la base des frontières du 4 juin 1967, avec Al Qods Est pour capitale, conformément à la solution à deux Etats, objet du consensus international et tel que prévu dans les résolutions internationales y afférentes, ajoute la même source.

Cette rencontre a aussi été l’occasion pour Nasser Bourita de réaffirmer la position constante du Royaume du Maroc, sous la conduite du Roi Mohammed VI, soutenant la Royaume de Bahreïn en se tenant à ses côtés pour faire face à toute ingérence dans ses affaires internes et à toute tentative visant à porter atteinte à sa sécurité, sa stabilité et à son unité nationale.

Les deux ministres ont par ailleurs passé en revue les situations politique et sécuritaire dans la région arabe, insistant sur l’importance de l’action arabe commune dans le renforcement des capacités des pays arabes, la préservation de la sécurité et la stabilité et la réalisation du développement durable, selon le communiqué conjoint.