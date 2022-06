© Copyright : DR

Kiosque360. Malgré les menaces et les gesticulations hystériques de la junte algérienne, le Maroc a réceptionné, mardi dernier, la première cargaison de gaz en provenance d’Espagne, en flux inversé, via la gazoduc Maroc-Europe. Cet article est une revue de presse du quotidien Al Ahdath Al Maghribia.

Cinq mois après la signature de l’accord de normalisation des relations entre Madrid et Rabat, le Maroc a commencé à réceptionner, depuis mardi dernier, du gaz naturel en provenance d’Espagne via le gazoduc Maroc-Europe.

Le quotidien Al Ahdath Al Maghribia rapporte, dans son édition du jeudi 30 juin, que le gaz est acheminé en flux inversé du Nord au Sud au lieu du Sud au Nord. Le Maroc a acheté le gaz liquéfié auprès d’un importateur étranger pour être transporté par des méthaniers vers une usine de regazéification espagnole où il sera transformé en gaz naturel avant d’être injecté dans le gazoduc à destination du Maroc.

En réponse aux gesticulations hystériques de la junte algérienne les autorités espagnoles avaient, auparavant, réaffirmé que ce gaz ne provient pas de l’Algérie. Il faut rappeler que les dirigeants algériens avaient menacé de résilier le contrat qui lie leur pays à l’Espagne en matière d’approvisionnement en gaz. Un comportement puéril qui avait été critiqué à l’époque par les deux pays et vivement dénoncé par l’Union européenne. Cette première cargaison de gaz constitue une clause de l’accord de normalisation des relations entre Rabat et Madrid après une crise qui a duré près d’une année et demie.

Le quotidien Al Ahdath AL Maghribia rapporte que pour confirmer que le gaz expédié au Maroc ne provient pas de l’Algérie, des sources espagnoles soulignent que la société «Engas» contrôle la quantité de gaz acheté par le Maroc durant toutes les étapes (source d’achat, transport par des méthaniers, déchargement, transformation et injection dans le gazoduc). Les mêmes sources indiquent que l’acheminement par le gazoduc ne pose aucun problème technique bien qu’il n’ait pas été utilisé pendant trois mois.

Cependant, le Maroc supportera le surcoût de l’achat sur les marchés internationaux, le transport par méthaniers et la transformation du gaz liquéfié en gaz naturel. Il faut rappeler que la ministre de la Transition écologique Leila Benali avait déclaré, en février dernier, que le Maroc allait importer du gaz liquéfié (LNG) pour qu’il soit réceptionné à l’état gazeux via le gazoduc qui relie le Maroc à l’Espagne. Auparavant, le Maroc avait proposé la construction d’une station de transformation de gaz liquéfié en gaz naturel dans le port de Mohammedia.