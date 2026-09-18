Lutte contre le discours de haine: le leadership du Roi montre la voie à la communauté internationale, selon Miguel Ángel Moratinos

Le leadership du roi Mohammed VI montre la voie à la communauté internationale en matière de lutte contre les discours de haine et de promotion de la tolérance, de la coexistence et du respect mutuel, a affirmé, jeudi à New York, le Haut Représentant des Nations Unies pour l’Alliance des civilisations (UNAOC), Miguel Ángel Moratinos.

«Sa Majesté le Roi nous a montré le chemin. Il nous a montré la façon d’aborder les problèmes pour favoriser l’émergence d’une société internationale à même de créer les conditions de tolérance et de respect mutuel», a déclaré à la presse Moratinos en marge de la Conférence mondiale sur la lutte contre les discours de haine par la promotion du dialogue interreligieux et interculturel et de la tolérance, co-organisée par le Maroc, l’ONU et l’UNAOC.

Grâce à ce leadership, le Maroc est aujourd’hui un «modèle, porteur d’initiatives qui, à l’instar de celle d’aujourd’hui, se concrétisent sur la scène internationale», a souligné Moratinos, se félicitant de l’adhésion à cette initiative de dizaines d’États membres de l’ONU ainsi que de nombreuses organisations de la société civile.

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Dans ce cadre, le Haut Représentant de l’UNAOC s’est félicité de l’aboutissement des initiatives du Royaume, souvent traduites en déclarations internationales et en plans d’action concrets.

Moratinos a ainsi mis en avant «l’apport» et les contributions du Royaume du Maroc à l’élaboration de déclarations internationales, citant notamment à cet égard l’adoption du Plan d’Action de Marrakech et du Plan d’Action de Rabat.

«Le Maroc marque le chemin, et la vision de Sa Majesté le Roi montre la voie à suivre pour atteindre les objectifs escomptés», a-t-il conclu.