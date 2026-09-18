Politique

Lutte contre le discours de haine: le leadership du Roi montre la voie à la communauté internationale, selon Miguel Ángel Moratinos

Le Haut Représentant des Nations Unies pour l'Alliance des civilisations (UNAOC), Miguel Ángel Moratinos.

Le Haut Représentant des Nations Unies pour l'Alliance des civilisations (UNAOC), Miguel Ángel Moratinos.

En marge d’une conférence mondiale organisée à New York, le Haut Représentant de l’UNAOC, Miguel Ángel Moratinos, a salué le rôle pionnier du Maroc et la vision du roi Mohammed VI en matière de promotion du dialogue interreligieux et de coexistence. Il a érigé le Royaume en modèle international, soutenu par des réalisations concrètes telles que les Plans d’action de Rabat et de Marrakech.

Par Le360 (avec MAP)
Le 18/09/2026 à 08h16

Le leadership du roi Mohammed VI montre la voie à la communauté internationale en matière de lutte contre les discours de haine et de promotion de la tolérance, de la coexistence et du respect mutuel, a affirmé, jeudi à New York, le Haut Représentant des Nations Unies pour l’Alliance des civilisations (UNAOC), Miguel Ángel Moratinos.

«Sa Majesté le Roi nous a montré le chemin. Il nous a montré la façon d’aborder les problèmes pour favoriser l’émergence d’une société internationale à même de créer les conditions de tolérance et de respect mutuel», a déclaré à la presse Moratinos en marge de la Conférence mondiale sur la lutte contre les discours de haine par la promotion du dialogue interreligieux et interculturel et de la tolérance, co-organisée par le Maroc, l’ONU et l’UNAOC.

Grâce à ce leadership, le Maroc est aujourd’hui un «modèle, porteur d’initiatives qui, à l’instar de celle d’aujourd’hui, se concrétisent sur la scène internationale», a souligné Moratinos, se félicitant de l’adhésion à cette initiative de dizaines d’États membres de l’ONU ainsi que de nombreuses organisations de la société civile.

Lire aussi : Exclu360. Le Mondial 2030 au Maroc, en Espagne et au Portugal: Moratinos salue «l’engagement et la vision du roi Mohammed VI»

Dans ce cadre, le Haut Représentant de l’UNAOC s’est félicité de l’aboutissement des initiatives du Royaume, souvent traduites en déclarations internationales et en plans d’action concrets.

Moratinos a ainsi mis en avant «l’apport» et les contributions du Royaume du Maroc à l’élaboration de déclarations internationales, citant notamment à cet égard l’adoption du Plan d’Action de Marrakech et du Plan d’Action de Rabat.

«Le Maroc marque le chemin, et la vision de Sa Majesté le Roi montre la voie à suivre pour atteindre les objectifs escomptés», a-t-il conclu.

Par Le360 (avec MAP)
Le 18/09/2026 à 08h16
#Roi Mohammed VI#Miguel Ángel Moratinos#UNAOC#Discours de haine

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