L’ombre de réseaux algériens plane sur une nouvelle vague de migration vers le préside occupé de Sebta

Des policiers espagnols encadrent un groupe important de jeunes migrants marocains massés devant l'entrée du centre d'accueil de Loma del Colmenar, dans le préside occupé de Sebta, le 1er septembre 2026, dans l'attente d'être admis.. AFP or licensors

Les ennemis du Maroc reviennent à la charge pour ternir à nouveau l’image du Royaume. Cette fois, ils ont choisi le 23 septembre, jour des élections législatives, symbole de stabilité des institutions, d’organisation régulière des élections et de démocratie, pour manœuvrer sur les réseaux sociaux dans l’objectif de manipuler des jeunes afin de les entraîner dans une nouvelle vague d’immigration irrégulière vers le préside occupé de Sebta. D’ailleurs, les informations relatives à cette manœuvre sont véhiculées par des pages sur les réseaux sociaux, relaie le quotidien Al Ahdath Al Maghribia de ce mardi 22 septembre.

Depuis le mois de juin dernier, indique Anas Abou El Kalam, professeur, chercheur et expert en cybersécurité et en intelligence artificielle (IA), «les réseaux sociaux se sont progressivement transformés en un espace de sensibilisation et de manipulation autour de Sebta, avant de passer à une étape d’organisation en juillet dernier». Ainsi, après les dates du 30 juillet et du 15 août, a-t-il fait remarquer, «les manipulateurs sur les réseaux sociaux ont choisi le 23 septembre, jour des élections législatives dans le Royaume». D’ailleurs, poursuit le quotidien, un document espagnol de 70 pages, établi par des experts dans la péninsule ibérique, a révélé l’existence de groupes WhatsApp, liés à des numéros de téléphone algériens, dans la coordination numérique et la mobilisation pendant les précédentes opérations.

La campagne de manipulation et de mobilisation était pilotée sur plusieurs plateformes numériques, avec des tâches bien définies, précise le document espagnol. Après la première opération, la campagne s’est poursuivie sur les mêmes plateformes en mobilisant pour une nouvelle date et des débats pour un report, ajoute l’expert Anas Abou El Kalam sur la base du document espagnol. «Certains groupes WhatsApp étaient pilotés avec des numéros de téléphone portant l’indicatif 213», a-t-il précisé.

Ces groupes, dont certains comptent plusieurs membres, coordonnent des appels à une nouvelle tentative de passage irrégulier vers le préside occupé de Sebta le 23 septembre, indique la même source, soulignant la mise en garde de l’Espagne contre cette nouvelle tentative de migration clandestine.

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