Politique

Le Roi reçoit les walis et gouverneurs nouvellement nommés

Le Roi recevant les nouveaux walis et gouverneurs nommés au niveau de l’Administration territoriale, le 4 novembre 2025 à Rabat.

Le roi Mohammed VI a reçu, mardi au Palais royal de Rabat, les nouveaux walis et gouverneurs nommés au niveau de l’Administration territoriale.

Par Le360 (avec MAP)
Le 04/11/2025 à 16h46

Il s’agit de:

Walis à l’Administration territoriale:

-M. Khatib El Hebil, Wali de la région Marrakech-Safi, gouverneur de la préfecture de Marrakech.

-M. Khalid Ait Taleb, Wali de la région Fès-Meknès, gouverneur de la préfecture de Fès.

-M. Mhamed Atfaoui, Wali de la région de l’Oriental, gouverneur de la préfecture Oujda-Angad.

Gouverneurs à l’Administration territoriale:

-M. Fouad Hajji, gouverneur de la province d’Al Hoceima.

-M. Hassan Zitouni, gouverneur de la province d’Azilal.

-M. Sidi Saleh Daha, gouverneur de la province d’El Jadida.

-M. Abdelkhalek Marzouki, gouverneur de la préfecture des arrondissements de Casablanca-Anfa.

-M. Mohamed Alami Ouaddan, gouverneur de la province de Zagora.

-M. Mustapha El Maaza, gouverneur de la province d’Al Haouz.

-M. Rachid Benchikhi, gouverneur de la province de Taza.

-M. Mohamed Zhar, gouverneur de la préfecture d’Inezgane-Aït Melloul.

-M. Mohamed Khalfaoui, gouverneur de la province de Fahs-Anjra.

-M. Zakaria Hachlaf, gouverneur de la province de Chefchaouen.

-M. Abdelaziz Zerouali, gouverneur de la province de Sidi Kacem.

-M. Abdelkrim Ghannami, gouverneur de la province de Taounate.

Au cours de cette audience, les gouverneurs nouvellement nommés ont prêté serment devant Sa Majesté le Roi.

Cette audience s’est déroulée en présence du ministre de l’Intérieur, Abdelouafi Laftit, et du Chambellan de SM le Roi, Sidi Mohammed El Alaoui.

Par Le360 (avec MAP)
Le 04/11/2025 à 16h46
#le Roi Mohammed VI#Maroc#walis

LEs contenus liés

Politique | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Politique

Le Roi inaugure le CHU International Mohammed VI de Rabat et ordonne la mise en service du CHU d’Agadir

Politique | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Politique

Le Roi réagit à la résolution du Conseil de sécurité et tend la main au président algérien et au Polisario

Politique | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Politique

Le roi Mohammed VI ordonne la mise de la Fatwa sur la Zakat à la disposition du public

Politique | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Politique

Nouveaux walis, lois électorales, PLF 2026... Les grandes annonces du Conseil des ministres présidé par le Roi

Articles les plus lus

1
Le Roi décrète le 31 octobre «Fête de l’Unité»
2
Le Roi inaugure le CHU International Mohammed VI de Rabat et ordonne la mise en service du CHU d’Agadir
3
Elyes Kasri, ancien ambassadeur de Tunisie, appelle à récupérer les territoires tunisiens spoliés par l’Algérie
4
Le Roi reçoit les walis et gouverneurs nouvellement nommés
5
Aéroport Mohammed V: le chantier du nouveau terminal lancé pour 12 milliards de dirhams
6
Sahara: importance et poids de l’inscription de la «souveraineté marocaine» dans la résolution 2797 de l’ONU
7
L’Algérie réagit à la résolution 2797 par le mensonge et le déni
8
Info360. Lancement imminent d’une nouvelle liaison électrique entre Boujdour et Marrakech
Revues de presse

Voir plus