Le Roi reçoit les walis et gouverneurs nouvellement nommés

Le Roi recevant les nouveaux walis et gouverneurs nommés au niveau de l’Administration territoriale, le 4 novembre 2025 à Rabat.

Il s’agit de:

Walis à l’Administration territoriale:

-M. Khatib El Hebil, Wali de la région Marrakech-Safi, gouverneur de la préfecture de Marrakech.

-M. Khalid Ait Taleb, Wali de la région Fès-Meknès, gouverneur de la préfecture de Fès.

-M. Mhamed Atfaoui, Wali de la région de l’Oriental, gouverneur de la préfecture Oujda-Angad.

Gouverneurs à l’Administration territoriale:

-M. Fouad Hajji, gouverneur de la province d’Al Hoceima.

-M. Hassan Zitouni, gouverneur de la province d’Azilal.

-M. Sidi Saleh Daha, gouverneur de la province d’El Jadida.

-M. Abdelkhalek Marzouki, gouverneur de la préfecture des arrondissements de Casablanca-Anfa.

-M. Mohamed Alami Ouaddan, gouverneur de la province de Zagora.

-M. Mustapha El Maaza, gouverneur de la province d’Al Haouz.

-M. Rachid Benchikhi, gouverneur de la province de Taza.

-M. Mohamed Zhar, gouverneur de la préfecture d’Inezgane-Aït Melloul.

-M. Mohamed Khalfaoui, gouverneur de la province de Fahs-Anjra.

-M. Zakaria Hachlaf, gouverneur de la province de Chefchaouen.

-M. Abdelaziz Zerouali, gouverneur de la province de Sidi Kacem.

-M. Abdelkrim Ghannami, gouverneur de la province de Taounate.

Au cours de cette audience, les gouverneurs nouvellement nommés ont prêté serment devant Sa Majesté le Roi.

Cette audience s’est déroulée en présence du ministre de l’Intérieur, Abdelouafi Laftit, et du Chambellan de SM le Roi, Sidi Mohammed El Alaoui.