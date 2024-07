Le Roi préside à M’diq une réception à l’occasion de la Fête du Trône

Au début de cette cérémonie, le Roi a salué les couleurs nationales au son de l’hymne national, alors que retentissait une salve de 21 coups de canon.

Le Souverain a ensuite été salué par plusieurs personnalités marocaines et étrangères venues présenter leurs voeux au Roi en cette heureuse occasion.

Ainsi, le Souverain a reçu les vœux du Chef du gouvernement, Aziz Akhannouch, du président de la Chambre des Représentants, Rachid Talbi Alami et du président de la Chambre des conseillers, Enaam Mayara.

Le Roi a également reçu les vœux du président-délégué du Conseil Supérieur du Pouvoir Judiciaire, Premier Président de la Cour de Cassation, Mohamed Abdennabaoui, du président du Ministère Public, Procureur général du Roi près la Cour de Cassation, El Hassan Daki, du Président de la Cour Constitutionnelle, Mohamed Amine Benabdellah, du Premier Président de la Cour des Comptes, Zineb El Adaoui, du président du Conseil économique, social et environnemental, Ahmed Réda Chami, du secrétaire général du Conseil supérieur des Oulémas, Mohamed Yssef, du président du Conseil supérieur de l’Éducation, de la Formation et de la Recherche scientifique, Habib El Malki et de la présidente du Conseil national des droits de l’Homme, Amina Bouayach.

Le Souverain a aussi été salué par le Médiateur du Royaume, Mohamed Benalilou, la présidente de la Haute Autorité de la Communication Audiovisuelle, Latifa Akherbach, le président du Conseil de la Concurrence, Ahmed Rahhou, le président de l’Instance nationale de la probité, de la prévention et de la lutte contre la corruption, Mohamed Bachir Rachdi, le président du Conseil Royal Consultatif pour les Affaires Sahariennes, Khalihenna Ould Errachid, le Wali de la Région de Tanger-Tétouan-Al Hoceima, gouverneur de la Préfecture de Tanger-Assilah, Younès Tazi et le président du Conseil de la Région de Tanger-Tétouan-Al Hoceima, Omar Moro.

Le Roi a, par la suite, été salué par le Général de Corps d’Armée, Mohamed Berrid, Inspecteur général des Forces Armées Royales, Commandant la Zone Sud, le Général de Corps d’Armée Mohamed Haramou, Commandant la Gendarmerie Royale, le Général de Division aérienne Mohammed Gadih, Inspecteur des Forces Royales Air, le Contre-Amiral Mohamed Tahin, Inspecteur de la Marine Royale, le Colonel Major Azzeddine Khalid, Chef du troisième bureau, le Général de Brigade Jabrane Khalid, Inspecteur des Forces Auxiliaires (Zone Nord), et le Colonel Major Mustapha Hdiouad, Inspecteur des Forces Auxiliaires (Zone Sud).

Le Roi a aussi été salué par le Général de Corps d’Armée Abdelfettah Louarak, ancien Inspecteur général des Forces Armées Royales, que le Souverain a décoré du Wissam Al-Arch de classe exceptionnelle, et le Général de Division Mimoun El Mansouri, ancien Commandant la Garde Royale, que SM le Roi a décoré du Wissam Al-Arch de première classe (Grand-Officier), ainsi que par Abdellatif Hammouchi, directeur général de la Sûreté nationale et directeur général de la Surveillance du territoire national, et Mohamed Yassine El Mansouri, Directeur général des Études et de la Documentation.

Le Souverain a également été salué par le doyen du corps diplomatique africain, ambassadeur de la République du Cameroun, Mohamadou Youssifou, le doyen du corps diplomatique arabe, Ambassadeur du Royaume de Bahreïn, Khalid Bin Salman Jabr Al-Musallam, le doyen du corps diplomatique européen par intérim, ambassadeur de l’Ordre souverain militaire de Malte, Julien-Vincent Brunie, le doyen du corps diplomatique américain, Ambassadeur de la République argentine, Raul Ignacio Guastavino, et le doyen du corps diplomatique asiatique par intérim, Ambassadeur d’Australie, Michael Cutts.

Le Souverain a également été salué par Monseigneur Emilio Rocha Grande, Archevêque de Tanger, Pasteur Ngole Kisuku Kasongo, Secrétaire général de l’Église Évangélique au Maroc, Monseigneur Maxim Massalitin, président de l’Eglise Orthodoxe Russe, et Monsieur Yossef Israel, Grand Rabbin de Casablanca.

La célébration par le peuple marocain, en ce jour, du 25ème anniversaire de l’intronisation du roi Mohammed VI, est une occasion pour l’ensemble des composantes de la Nation de réitérer leur fidélité, leur loyalisme et leur indéfectible attachement au Glorieux Trône Alaouite.