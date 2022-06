Mostapha Bousmina, président de l’Université Euro-Med de Fès et José Manuel Roldan, ex-vice-président , ont reçu la Croix de commandeur de l’Ordre du mérite civil octroyée par le roi Felipe VI d’Espagne et l'ambassadeur Ricardo Diez-Hochleitner Rodriguez.

Le roi Felipe VI d’Espagne vient d’octroyer à Mostapha Bousmina, président de l’Université Euromed de Fès (UEMF), la Croix de commandeur de l’Ordre du mérite civil, une des importantes distinctions espagnoles, pour les efforts qu’il a accomplis à la tête de cette prestigieuse université, créée en 2012.

En plus de Mostapha Bousmina, cette même distinction royale a également été décernée à son adjoint, le vice-président de cette université jusqu’en 2020 et professeur, l’Espagnol José Manuel Roldan. Les décorations ont été remises jeudi soir, 16 juin 2022, à Rabat aux deux personnalités par l’ambassadeur d’Espagne au Maroc, Ricardo Diez-Hochleitner Rodriguez, lors d’une cérémonie organisée à la résidence de l’ambassadeur, en présence de nombreuses personnalités du monde de la politique et de la culture.

Dans une allocution, l’ambassadeur d’Espagne, connu pour être un grand avocat de l’amitié et du rapprochement entre son pays et le Maroc -il est en poste au Maroc depuis 2015-, a rendu un vibrant hommage à Mostapha Bousmina et à José Manuel Roldan pour avoir œuvrer durant des années pour faire de cette université un modèle de développement du savoir, de la science et de la culture dans un espace qui va au-delà de la Méditerranée.

Ainsi, l’ambassadeur espagnol a déclaré, «Je me réjouis que cette remise de décoration à deux grandes personnalités du monde académique soit la première à notre ambassade après l’importante visite à Rabat le 7 avril dernier du président du gouvernement M. Sanchez à l’invitation de Sa Majesté du roi Mohammed VI permettant l’ouverture d’une nouvelle étape dans les relations entre l’Espagne et le Maroc, conscient de la magnitude et importance des liens qui unissent nos deux pays».

Et d’ajouter que ces deux décorations soulignent «la valeur centrale que doit occuper l’éducation dans nos relations ancrées sur de solides liens culturels et humains que nous devons approfondir pour favoriser notre connaissance mutuelle et tout ce qui nous unit comme peuple, voisin frère et ami».

De son côté, le président de l’Euromed, un professeur plurilingue originaire de Nador, a exprimé sa joie de recevoir cette décoration du roi d’Espagne qui intervient alors que «les relations entre l’Espagne et le Maroc deviennent très solides, très claires avec un futur radieux pour nos deux pays».

Et d’ajouter que «les liens qui nous unissent ne datent pas d’aujourd’hui (…), elles reposent sur une histoire solide et nous avons un futur commun pour construire une zone de paix et de prospérité partagée».

L’Université Euromed de Fès (UEMF) est placée sous la présidence d’honneur du roi Mohammed VI. Créée en novembre 2012 et labellisée par l’Union pour la Méditerranée (UpM), l’UEMF est une université à caractère régional dont la mission est la promotion d’échanges, de dialogue interculturel et de partenariats académiques et culturels dans la région euro-méditerranéenne ainsi que la formation et la recherche de haut niveau.