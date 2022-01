© Copyright : Miguel Riopa - AFP

Le roi d'Espagne a souligné l’importance de redéfinir la relation avec le Maroc sur des «piliers plus forts et plus solides». Depuis le déclenchement de la crise, qui a fait suite à l’accueil sur le territoire espagnol du chef du Polisario, c’est la première fois que Felipe VI évoque les relations bilatérales entre l’Espagne et le Maroc.

Le roi Felipe VI d'Espagne a mis en exergue, ce lundi 17 janvier 2022, l’importance de redéfinir la relation avec le Maroc sur des «piliers plus forts et plus solides».

«Avec le Maroc, nos gouvernements respectifs ont accepté de redéfinir ensemble une relation pour le XXIe siècle, basée sur des piliers plus forts et plus solides», a relevé le Souverain espagnol lors de la réception du corps diplomatique accrédité en Espagne.

«Maintenant, les deux nations doivent marcher ensemble pour commencer à matérialiser cette nouvelle relation dès maintenant», a fait observer le roi Felipe VI, mettant l’accent sur la nécessité de «trouver des solutions aux problèmes qui concernent nos peuples».

Dans ce contexte, le souverain espagnol a indiqué que les relations de son pays avec le Maghreb «revêtent un caractère stratégique».

«Notre proximité et l'intensité des nombreux liens qui nous unissent font que notre relation est clairement interdépendante. Pour cette raison, notre pays continuera à faire tous les efforts nécessaires pour créer et consolider un espace commun de paix, de stabilité et de prospérité», a-t-il dit.

«Notre action est fondée sur des liens d'amitié et de coopération sincères et respectueux que nous souhaitons continuer à préserver et à renforcer avec tous nos partenaires maghrébins», a fait noter le roi Felipe VI.

Le discours du roi Felipe VI s’est déroulé, en présence des ambassadeurs accrédités en Espagne, mais en l’absence de l’ambassadrice du Maroc à Madrid, Karima Benyaich. Cette dernière avait été rappelée à Rabat, en mai 2021, suite à sa convocation par le ministère espagnol des Affaires étrangères. Et depuis cette date, elle n’a plus regagné son poste à Madrid.

Depuis la crise, tantôt exacerbée, tantôt muette entre Rabat et Madrid, qui a fait suite à l’admission à Logrono en catimini du chef du Polisario, sous le faux nom de Benbattouche, c’est la première fois que le roi d’Espagne évoque les relations bilatérales entre les deux Royaumes voisins.