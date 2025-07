Le ministre de l’Intérieur préside la cérémonie de sortie de la 60ème promotion du cycle normal des agents d’autorité

La cérémonie de sortie de la 60ème promotion du cycle normal des agents d’autorité, comptant 113 lauréats, a eu lieu ce mercredi 2 juillet à l’Institut royal de l’administration territoriale de Kénitra, en présence de plusieurs personnalités civiles et militaires. Elle a été marquée par la remise des certificats aux majors de cette promotion, ainsi que par un défilé militaire des lauréats, indique un communiqué du ministère de l’Intérieur.

Cette cérémonie reflète l’engagement constant du ministère de l’Intérieur à placer les ressources humaines au centre de ses priorités. À travers un investissement soutenu dans le renforcement du dispositif de formation de l’Institut royal de l’administration territoriale, la tutelle s’emploie à doter l’administration territoriale de cadres dirigeants compétents, capables de relever les défis du développement et de concrétiser les ambitions nationales majeures, au service des citoyens et du progrès du Royaume, précise le communiqué.

Elle marque aussi une nouvelle étape dans le processus de réforme engagé par le ministère, en réaffirmant sa volonté de promouvoir une gestion publique plus performante. Cette dynamique vise à orienter les compétences vers une meilleure compréhension des besoins concrets et des évolutions en cours, tout en renforçant la capacité d’adaptation de l’administration aux transformations sociales, afin d’anticiper au mieux les attentes des citoyens et d’y répondre de manière équilibrée et efficiente.

Cela souligne aussi l’importance stratégique des agents d’autorité dans la mise en œuvre des services publics et dans l’accompagnement du développement territorial. Ces initiatives s’inscrivent pleinement dans le cadre des orientations royales, qui appellent à une amélioration continue des performances de l’administration territoriale, à la promotion d’un service public exemplaire, et à l’ancrage des principes de l’intérêt général, de la justice territoriale et de la cohésion sociale, conclut le communiqué.