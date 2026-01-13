Politique

Le ministère de l’Intérieur prévoit une vaste campagne médiatique pour inciter les citoyens à s’inscrire sur les listes électorales

Le ministre de l’Intérieur, Abdelouafi Laftit, a indiqué mardi à Rabat que son département compte organiser une vaste campagne médiatique et de communication sur l’ensemble des supports, en vue d’inciter et de sensibiliser le plus grand nombre de citoyens, en particulier les jeunes, à s’inscrire sur les listes électorales.

Par Le360 (avec MAP)
Le 13/01/2026 à 19h03

Répondant à des questions orales à la Chambre des conseillers sur «l’inscription sur les listes électorales», le ministre a précisé que cette campagne sera lancée durant les jours précédant l’ouverture de la période de dépôt des demandes d’inscription et se poursuivra tout au long de la période prévue à cet effet.

Cette opération revêt une dimension nationale particulière, dans la mesure où elle devrait relever le défi d’augmenter considérablement le nombre d’inscrits sur les listes électorales générales, dans la perspective du renforcement de la participation au scrutin, a-t-il expliqué.

Elle requiert, outre la mobilisation de l’administration, la conjugaison des efforts de l’ensemble des acteurs concernés, notamment les partis politiques, tant au niveau de leurs structures centrales que de leurs représentations aux niveaux régional, provincial et communal, ainsi qu’un accompagnement continu et incitatif de la part des médias et des supports de communication publics et privés, en plus de l’implication de la société civile, a relevé M. Laftit.

#Maroc#Parlement#Ministère de l'Intérieur#Abdelouafi Laftit

LEs contenus liés

Politique

Transparence des élections: les nouveaux engagements d’Abdelouafi Laftit

Politique

Chambre des représentants: comment Laftit entend sécuriser l’intégrité des prochaines élections

Politique

Lois électorales: Abdelouafi Laftit entame un nouveau round de concertation avec les partis politiques

Politique

Réforme électorale: Abdelouafi Laftit ouvre le dialogue avec les partis politiques

