Le ministère de l’Intérieur prévoit une vaste campagne médiatique pour inciter les citoyens à s’inscrire sur les listes électorales

Répondant à des questions orales à la Chambre des conseillers sur «l’inscription sur les listes électorales», le ministre a précisé que cette campagne sera lancée durant les jours précédant l’ouverture de la période de dépôt des demandes d’inscription et se poursuivra tout au long de la période prévue à cet effet.

Cette opération revêt une dimension nationale particulière, dans la mesure où elle devrait relever le défi d’augmenter considérablement le nombre d’inscrits sur les listes électorales générales, dans la perspective du renforcement de la participation au scrutin, a-t-il expliqué.

Elle requiert, outre la mobilisation de l’administration, la conjugaison des efforts de l’ensemble des acteurs concernés, notamment les partis politiques, tant au niveau de leurs structures centrales que de leurs représentations aux niveaux régional, provincial et communal, ainsi qu’un accompagnement continu et incitatif de la part des médias et des supports de communication publics et privés, en plus de l’implication de la société civile, a relevé M. Laftit.