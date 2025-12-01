Politique

Le Maroc réélu au Conseil de l’Organisation maritime internationale

Le siège de l'Organisation maritime internationale (OMI) à Londres.

Le Maroc a été réélu au Conseil de l’Organisation maritime internationale (OMI) pour la période 2025-2026, à l’occasion des travaux de la 34ème session de l’Assemblée de l’OMI, qui se tiennent actuellement à Londres.

Candidat à l’un des 20 sièges de la Catégorie C du Conseil de l’OMI, le Maroc a pu réunir l’appui de la majorité des États membres de l’Organisation pour accéder à son 17ème mandat au sein du Conseil, grâce à la mobilisation de l’ensemble de l’appareil diplomatique du Royaume, en coordination étroite avec le ministère du Transport et de la Logistique.

Le Conseil nouvellement élu se réunira pour sa 136ème session le 4 décembre et élira son président ou sa présidente et son vice-président ou sa vice-présidente pour le prochain exercice biennal. Le Maroc a été représenté lors des travaux de la 34ème Assemblée de l’OMI, consacré à l’examen des perspectives d’avenir du secteur maritime, par une délégation, conduite par le ministre du Transport et de la Logistique, Abdessamad Kayouh, et comprenant notamment l’ambassadeur du Maroc au Royaume-Uni, Hakim Hajoui.

La délégation marocaine lors de ce rendez-vous mondial est composée de hauts responsables du ministère du Transport et de la Logistique, du ministère de l’Équipement et de l’Eau, du secrétariat d’État chargé de la Pêche maritime, l’Agence nationale des ports et l’autorité portuaire de Tanger-Med.

En marge de l’assemblée de l’OMI, plusieurs mémorandums d’entente ont été signés à cette occasion notamment avec l’Arabie saoudite, le Royaume-Uni et les Pays-Bas.

