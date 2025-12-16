Le Maroc face au défi d’un vieillissement démographique accéléré

Dans un document qu’il vient de rendre public, le Haut-Commissariat au plan (HCP) estime que le Maroc est entré dans une phase très avancée en matière de transformation démographique. Et pour cause, rapporte le quotidien arabophone Assabah, dans son édition du mercredi 17 décembre, «la population du Maroc est en train de vieillir, puisque le nombre des personnes âgées de plus de 60 ans a franchi la barre des 5 millions d’âmes en 2024, alors qu’elles n’étaient que 3,1 millions en 2014».

Selon le dernier recensement de la population et de l’habitat, les personnes âgées représentent désormais 14% de la population. La faute à un recul alarmant du taux de fertilité, combiné à une nette amélioration de l’espérance de vie.En effet, le taux de fertilité est passé de 7,2 enfants par femme, il y a dix ans, à 1,97 enfant en 2024, alors que l’espérance de vie a gagné cinq points en dix ans, passant à 77,2 ans.

Pour le HCP, cette situation impose au Maroc le renforcement, sans plus tarder, de ses structures et moyens de protection sociale, ainsi que l’augmentation de l’offre sanitaire, sachant qu’une personne âgée sur cinq présente de lourdes pathologies, ce qui constitue en soi un véritable défi sanitaire. Le HCP ajoute dans son document-étude que plus de 30% des personnes âgées ne disposent pas d’une assurance maladie, tout en rappelant que, parmi cette catégorie d’âge, le taux de la gent féminine dépassant les 60 ans atteint 35%.

Ce manque d’assurance maladie pour une importante frange des personnes âgées explique pourquoi 61,2% de cette catégorie d’âge se soignent auprès des centres hospitaliers publics, contre moins de 30 % qui fréquentent les cliniques privées. À cela, il faut ajouter qu’en milieu rural, 3,8% des personnes âgées ne reçoivent pas de soins, au même titre que 2,9% en milieu urbain.

Face à cette évolution démographique, qui est en train de changer la pyramide des âges au Maroc, le HCP prévoit d’importantes répercussions sur le système de santé et les caisses de retraite. Selon lui, avec la prévalence actuelle des maladies contagieuses et chroniques chez les personnes âgées, il faut s’attendre à quelque 3,9 millions de malades parmi les personnes âgées à l’horizon 2030.