Population: un vieillissement porteur de nouvelles opportunités

Le visage démographique du Maroc change à un rythme inédit. En l’espace de dix ans, le nombre de personnes âgées de 60 ans et plus a bondi de 3,2 à 5 millions, soit une progression moyenne de 4,6% par an, bien au-dessus de la croissance globale de la population, qui ne dépasse pas 1%.

Cette transformation propulse le pays au seuil de la troisième phase de sa transition démographique, celle que connaissent déjà les nations industrialisées, de l’Espagne au Japon. Mais derrière ces chiffres se cache une réalité lourde de conséquences, relève le quotidien Les Inspirations Eco. Le vieillissement de la population devient un enjeu économique central, autant qu’un défi social et sanitaire.

D’ici 2050, la consommation des seniors pourrait atteindre 646 milliards de dirhams, un marché considérable, tandis que les systèmes de retraite et les dépenses publiques de santé se trouvent déjà sous tension.

Si les chiffres impressionnent, la réalité quotidienne des aînés marocains est souvent plus sombre. Plus de la moitié des personnes âgées vivent sans revenu stable. Pour celles qui perçoivent une pension, le montant reste largement insuffisant face à la montée du coût de la vie. La couverture sanitaire est limitée, l’accès aux soins spécialisés rare et les structures adaptées quasi inexistantes, lit-on.

Les femmes âgées sont particulièrement vulnérables. Près de neuf sur dix sont analphabètes, un tiers ne bénéficient d’aucune couverture médicale et près de la moitié sont veuves. Ces situations plongent de nombreux seniors dans l’isolement et la dépendance familiale, avec un risque accru de marginalisation sociale.

Le rôle de la famille, traditionnel pilier de soutien aux aînés, se transforme. L’urbanisation, la réduction de la taille des ménages et l’émigration des jeunes fragilisent les foyers, réduisant leur capacité à prendre soin de leurs aînés. Le vieillissement, qui reposait autrefois sur la solidarité familiale, devient un enjeu collectif, appelant à une intervention forte des pouvoirs publics.

La montée rapide du nombre de seniors pèse directement sur les retraites, la santé et les infrastructures sociales, écrit Les Inspirations Eco. Alors que la proportion d’actifs recule, le nombre de retraités augmente, menaçant l’équilibre des régimes existants. Aujourd’hui, plus de la moitié des seniors ne bénéficient d’aucune couverture retraite, exposant le pays à un risque de déséquilibre structurel à moyen terme.

Le secteur sanitaire est tout aussi alarmant. Plus de 64% des personnes âgées souffrent d’une maladie chronique et 45% d’entre elles vivent avec une incapacité limitant leurs activités quotidiennes. Pourtant, le Maroc ne dispose que de six médecins spécialisés en gériatrie et de deux établissements hospitaliers dédiés aux personnes âgées, tous concentrés dans une seule région. L’insuffisance de l’offre pousse les familles vers le privé, où les coûts accentuent précarité et inégalités.

Face à ces défis, le Conseil économique, social et environnemental appelle à une refonte profonde des politiques publiques. Son président, Abdelkader Amara, rappelle que «l’inclusion sociale et économique des personnes âgées n’est pas seulement une nécessité pour la justice sociale, elle constitue aussi une opportunité stratégique pour le développement humain, territorial et économique».

Si le vieillissement représente un défi pour les finances publiques et la cohésion sociale, il ouvre également de nouvelles perspectives économiques. Les seniors, de plus en plus consommateurs, constituent un marché appelé Silver Economy. Ce secteur englobe les soins à domicile, le logement adapté, les loisirs, la nutrition, les services numériques et le tourisme spécialisé. Selon les projections, cette économie pourrait croître de 7% par an jusqu’en 2050, explique Les Inspirations Eco.

Pourtant, le Maroc accuse un retard important. L’offre reste fragmentée, souvent laissée à l’initiative privée ou familiale. Les services spécialisés (soins à domicile, équipements adaptés, programmes culturels ou sportifs) demeurent rares, inaccessibles ou coûteux pour une majorité. Développer un véritable tissu économique autour de la longévité devient une urgence, nécessitant incitations fiscales pour les entreprises, formation de ressources humaines qualifiées et meilleure coordination entre acteurs publics et privés.