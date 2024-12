Le Maroc appelle au «respect de l’unité et de l’intégrité territoriale du Liban»

Le ministre Nasser Bourita, qui s’exprimait à l’issue de ses entretiens avec son homologue djiboutien, Mahmoud Ali Youssouf, en visite au Maroc pour remettre un message du président au roi Mohammed VI, a appelé au respect du cessez-le-feu entré en vigueur le 27 novembre entre Israël, le Liban et le Hezbollah. «Il y a eu des violations de ce cessez-le-feu. Il faut le respecter», a déclaré le ministre marocain lors d’un point de presse conjoint avec son homologue djiboutien.

Nasser Bourita a rappelé la nécessité de respecter la résolution 1701 du Conseil de sécurité de l’ONU sur le Liban et ses territoires. «C’est une erreur de croire qu’il puisse y avoir stabilité et paix sans le règlement de la question palestinienne», a poursuivi le ministre, en se référant au dernier message du roi Mohammed VI sur le conflit israélo-palestinien. «La position du Maroc» sur le Proche-Orient et le Liban est «claire», a-t-il martelé. Le Royaume «soutient l’intégrité et l’unité du Liban, dont l’indépendance est fondamentale», a conclu le ministre.