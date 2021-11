© Copyright : MAP

Sur hautes instructions du Roi, chef suprême et chef d’état-major général des Forces armées royales, le général Belkhir El Farouk a reçu, mercredi 17 novembre 2021, Bankole Adeoye, commissaire chargé des affaires politiques, de la paix et de la sécurité de l'Union africaine.

Suite à la rencontre entre Belkhir El Farouk, général de corps d'armée, inspecteur général des FAR commandant la zone Sud, et de Bankole Adeoye, commissaire chargé des affaires politiques, de la paix et de la sécurité de l'UA, l’état-major général des FAR a indiqué dans un communiqué: "Les discussions entre les deux responsables ont porté sur la contribution des Forces armées royales dans les différentes opérations de maintien de la paix au continent depuis les années soixante sous l’égide de l’ONU, inclusives d’actions humanitaires dont le déploiement d’hôpitaux militaires et médico-chirurgicaux".

Les deux responsables ont également abordé les sujets d’intérêt communs relatifs notamment à l’expertise des FAR en matière de maintien de la paix, la formation et la contribution des FAR à la base logistique continentale de l’Union africaine à Douala au Cameroun, précise la même source.

Le communiqué souligne que les deux responsables se sont félicités du rôle joué par le Maroc sous la conduite du Roi, chef suprême et chef d’état-major général des FAR pour la paix, la stabilité et la sécurité en Afrique.

Cette visite s’est déroulée en présence de l’ambassadeur Mohamed Arrouchi, représentant permanent du Royaume auprès de l’Union africaine et de l’attaché militaire, naval et de l’air, près l’ambassade du Royaume du Maroc à Addis-Abeba et conseiller militaire de la mission permanente auprès de l’Union africaine.