Le ministre délégué auprès du chef du gouvernement chargé de l'Administration de la Défense nationale, Abdellatif Loudiyi, s'entretient avec le commissaire de l'Union africaine (UA) aux affaires politiques, à la paix et à la sécurité, Bankole Adeoye.

Abdellatif Loudiyi, ministre délégué auprès du chef du gouvernement, chargé de l’administration de la Défense nationale a reçu, mardi 16 novembre 2021, Bankole Adeoye, commissaire de l'Union africaine (UA) aux affaires politiques, à la paix et à la sécurité, en visite de travail au Royaume, à la tête d’une importante délégation.

Au cours de cet entretien, les deux parties ont passé en revue plusieurs questions relatives à la paix et à la sécurité du continent africain, ainsi que les actions humanitaires déployées par le Maroc au profit de plusieurs pays membres de l’Union africaine, indique un communiqué de l'administration de la Défense nationale.

Il s’agit, entre autres, de la participation des Forces armées royales aux opérations de maintien de la paix sous l’égide des Nations Unies et de la dimension humanitaire avérée de la politique étrangère du Maroc, à travers, notamment le déploiement de nombreux hôpitaux militaires médico-chirurgicaux dans plusieurs pays africains, précise cette même source.

Bankole Adeoye a saisi cette occasion pour mettre en exergue le rôle déterminant joué par le Royaume du Maroc en tant qu’acteur de stabilité et de paix en faveur du continent africain. Il a vivement salué l’initiative royale de solidarité lors de l’acheminement des aides médicales à plusieurs pays africains pendant la période de pandémie de Covid-19, poursuit le communiqué.

Il a souligné, en outre, la pertinence de la stratégie multidimensionnelle sous l’impulsion du Roi pour faire face aux menaces et défis sécuritaires de la région privilégiant la coopération Sud-Sud et le lancement de projets d’intégration régionale et de construction progressive du développement durable du continent africain.

Enfin, les deux responsables ont réitéré leur volonté commune d’œuvrer pour la consolidation de la coopération et du partenariat entre le Royaume du Maroc et l’Union africaine, conclut le communiqué.