© Copyright : DR

L'ambassadeur des États-Unis au Maroc, David Fischer, a présenté, samedi 12 décembre à Rabat, la carte du Maroc, incluant les Provinces du Sud, qui a été officiellement adoptée par le gouvernement américain.

"Je suis ravi de présenter la carte du Royaume du Maroc officiellement adoptée par le gouvernement américain", a souligné M. Fischer lors d’un point de presse tenu dans le sillage de la décision historique des États-Unis de reconnaître la souveraineté pleine et entière du Maroc sur son Sahara.

Cette carte est la "représentation tangible" de la proclamation audacieuse faite par le Président Donald Trump il y a deux jours, qui reconnaît la souveraineté du Maroc sur son Sahara, a-t-il indiqué.

L'ambassadeur américain au Maroc présente la carte complète du Maroc officiellement adoptée par le gouvernement US.

© Copyright : DR

Il a, en outre, souligné qu’il compte offrir cette carte comme présent à Sa Majesté le roi Mohammed VI, en signe de reconnaissance du leadership “audacieux” du Souverain et de son soutien continu et précieux en faveur de l’amitié profonde entre les États-Unis d’Amérique et le Royaume du Maroc.

L’ambassadeur américain a, par la suite, signé la carte complète du Maroc que le gouvernement américain a officiellement adoptée.

La décision historique des États-Unis de reconnaître la souveraineté pleine et entière du Maroc sur son Sahara a été annoncée jeudi lors d'un entretien téléphonique du roi Mohammed VI avec le président américain, Donald Trump.

À titre de première concrétisation de cette initiative souveraine de haute importance, les États-Unis ont décidé d’ouvrir un consulat à Dakhla, à vocation essentiellement économique, en vue d’encourager les investissements américains et contribuer au développement économique et social, au profit notamment des habitants des Provinces du Sud.