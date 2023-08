Jordanie, Palestine et Israël: voici l’agenda de la délégation parlementaire marocaine en tournée à partir du 1er septembre

Le président de la Chambre des conseillers, Enaam Miyara, participera aux réunions prévues du1er au 7 septembre, en sa qualité de président de l’Assemblée parlementaire de la Méditerranée (APM). Outre Enaam Miyara, la délégation marocaine sera composée de cinq conseillers parlementaires.

La tournée de la délégation marocaine débutera en Jordanie avec des rencontres avec les élus locaux. S’en suivront des rencontres au niveau palestinien, avant de conclure la session du bureau de l’APM à la Knesset, le parlement israélien, à en croire une source israélienne.

En marge de sa visite en Israël, la première du genre, le président de la Chambre des conseillers s’entretiendra avec le président de la Knesset Amir Ohana. Ce dernier avait effectué à l’invitation du président de la Chambre des représentants, Rachid Talbi Alami, une visite officielle le 7 juillet dernier à Rabat où il avait annoncé que l’Etat d’Israël se prépare à reconnaitre la souveraineté du Maroc sur son Sahara.

En effet, une dizaine de jours plus tard, le chef du gouvernement israélien, Benjamin Netanyahu, annonçait qu’Israël a décidé de reconnaître la souveraineté du Royaume sur ses provinces du Sud.

Lors des entretiens avec Amir Ohana, il sera question du développement des provinces sahariennes du Royaume en partenariat avec des investisseurs et l’expertise d’Israël. La nécessité de parvenir à un règlement au conflit israélo-palestinien, gage de paix et sécurité dans la région du Moyen-Orient, sera également évoquée.

L’Assemblée parlementaire de la Méditerranée est une organisation internationale créée en 2005 par les parlements nationaux des pays de la région Euro-méditerranéenne. APM a succédé à la Conférence sur la sécurité et la coopération en Méditerranée (CSCM), lancée au début des années 1990.

L’objectif principal de l’APM est de mettre sur pied une coopération politique, économique et sociale entre les États membres afin de trouver des solutions communes aux défis auxquels sont confrontées les régions euro-méditerranéennes et du Golfe. Cette Assemblée a également pour objectif de créer un espace de paix et de prospérité pour les peuples.

L’APM est le centre d’excellence de la diplomatie parlementaire régionale, et un forum unique dont l’adhésion est ouverte exclusivement aux pays euro-méditerranéens et du Golfe, qui y sont représentés sur le même pied d’égalité.