Tribune. La reconnaissance par Israël de la souveraineté marocaine sur le Sahara occidental: implications et perspectives géopolitiques

Le roi Mohammed VI, accompagné du prince héritier Moulay El Hassan, a reçu, mardi 22 décembre 2020 au Palais royal de Rabat, une délégation composée de Jared Kushner, conseiller principal du président des États-Unis, Meir Ben-Shabbat, conseiller à la sécurité nationale d’Israël et Avrahm Joel Berkowitz, assistant spécial du président des États-Unis et représentant spécial pour les négociations internationales.

La récente reconnaissance par Israël de la souveraineté marocaine sur le Sahara occidental marque un tournant décisif dans l’évolution des relations entre ces deux pays. Au-delà des corollaires immédiats, cette décision est porteuse de transformations profondes sur le plan géopolitique. Dans cette tribune, nous procéderons à une analyse prospective des conséquences de cette reconnaissance, mettant en lumière les nouvelles alliances stratégiques du Maroc et les dynamiques politiques en jeu.

La reconnaissance de la souveraineté marocaine sur le Sahara occidental par Israël bouleverse l’échiquier géopolitique en Afrique du Nord. Elle accorde au Maroc une position régionale renforcée en tant que puissance stabilisatrice, lui conférant une légitimité accrue sur la scène internationale. Les pays de la région se voient ainsi contraints de réévaluer leurs propres positions face à cette nouvelle réalité politique. Ainsi, l’Algérie, soutien historique du Front Polisario, se trouve dans une situation délicate, devant revoir sa position et réaligner ses intérêts régionaux.

La reconnaissance israélienne renforce les alliances stratégiques du Maroc, en particulier avec les États-Unis. Ces partenariats reposent sur des intérêts communs tels que la stabilité régionale, la lutte contre le terrorisme et le renforcement des échanges économiques. Les États-Unis, en reconnaissant la souveraineté marocaine sur le Sahara occidental, ont clairement affirmé leur soutien au Maroc et ouvert de nouvelles perspectives de coopération. De plus, d’autres pays arabes pourraient être encouragés à renforcer leurs liens avec le Maroc, reconnaissant ainsi son rôle régional de stabilité et de développement.

Fort de son succès dans la résolution de ses propres différends territoriaux, le Maroc est désormais appelé à jouer un rôle de médiateur dans d’autres conflits régionaux. La reconnaissance israélienne de la souveraineté marocaine sur le Sahara occidental atteste de la crédibilité du Maroc en tant qu’acteur capable de faciliter des dialogues constructifs. Le Maroc pourrait ainsi être sollicité pour intervenir dans des conflits tels que ceux en Libye ou au Sahel, et offrir son expertise en matière de résolution pacifique.

Par ailleurs, il est à noter que cette reconnaissance engendre des défis et des opportunités pour le Maroc. Alors que le pays renforce sa position en Afrique du Nord, il devra faire preuve de résilience pour maintenir un équilibre délicat entre ses alliances régionales et ses engagements internationaux. Le Maroc devra également poursuivre ses efforts de développement économique et social afin de consolider sa stabilité et de favoriser la prospérité dans la région du Sahara occidental. Cela impliquera de promouvoir des projets d’investissement et de développement dans la région, en accordant une attention particulière aux besoins et aux aspirations des populations locales.

En conclusion, la reconnaissance israélienne de la souveraineté marocaine sur le Sahara occidental revêt des implications géopolitiques majeures. Certes, elle consolide la position régionale du Maroc en tant que puissance stabilisatrice, ouvrant de nouvelles perspectives en termes d’alliances et de rôle de médiateur régional. Toutefois, le Maroc devra relever ces défis avec circonspection, en trouvant un équilibre subtil entre ses engagements internationaux et ses intérêts régionaux. L’avenir géopolitique de la région dépendra de la manière dont toutes les parties concernées géreront ces nouvelles dynamiques politiques.