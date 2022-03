© Copyright : MAP

A situation exceptionnelle, réaction exceptionnelle. Le ministère de l’Enseignement supérieur a décidé d’étudier les possibilités de réintégration dans les universités marocaines des étudiants contraints de quitter leur université ukrainienne après le déclenchement du conflit armé avec la Russie.

Le ministère de l’Enseignement supérieur vient de l’annoncer via un communiqué. Les étudiants marocains qui ont fui l’Ukraine suite au déclenchement du conflit sont appelés à renseigner des informations sur une plateforme électronique créée à cet effet, disponible sur le site institutionnel du ministère. L’objectif est de recenser les étudiants touchés et d'identifier les domaines de formation et les niveaux d’études de chaque étudiant.

«Je tiens surtout à rassurer tous les étudiants concernés ainsi que leurs parents», insiste Abdellatif Miraoui, ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et de l’Innovation, contacté par Le360.

Les dossiers seront étudiés au cas par cas et tous les moyens seront mobilisés pour faciliter la réintégration des étudiants touchés par la crise ukrainienne (enseignements linguistiques supplémentaires, etc), a ajouté le ministre. L'ensemble des établissements universitaires marocains, toutes disciplines confondues (médecine, ingénierie, etc) seront mobilisés dans le cadre de cette opération exceptionnelle.

«Aucun étudiant ne sera laissé sur le carreau», souligne Abdellatif Miraoui. Ce dernier nous confie avoir établi des contacts avec les autorités de certains pays (Roumanie, etc) en vue de pousser les universités locales à accueillir les étudiants marocains qui, pour une raison ou une autre, n’ont pas pu regagner le Royaume.

Dans une déclaration pour Le360, l’ambassadrice d'Ukraine accréditée au Maroc, Oksana Vasylieva, a estimé à quelque 9.000 le nombre total d’étudiants marocains poursuivant leurs études dans son pays.