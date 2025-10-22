Hommage royal aux Lionceaux de l’Atlas: un geste à forte portée symbolique

Les Lionceaux de l’Atlas acclamés par la foule lors d’une parade qui a traversé les principales artères de Rabat, juste après la cérémonie offerte par le Souverain au Palais royal, présidée par le Prince héritier Moulay El Hassan, le 22 octobre 2025.

Sur hautes instructions du roi Mohammed VI, le prince héritier Moulay El Hassan a présidé, ce mercredi 22 octobre au Palais royal de Rabat, une cérémonie offerte par le Souverain en hommage aux membres de la sélection nationale de football des moins de 20 ans, sacrée championne du monde 2025 au Chili.

Cet accueil royal consacre un jalon inédit dans l’histoire du sport national. La victoire des Lionceaux de l’Atlas, premier titre mondial de l’histoire du football marocain et arabe, a suscité une immense ferveur populaire et une reconnaissance unanime. En recevant les jeunes champions au Palais royal, le Souverain a tenu à honorer leur engagement, leur discipline et leur esprit d’équipe.

Ce geste royal, porteur d’une forte charge symbolique, traduit la place centrale que le Roi accorde à la jeunesse et au sport en tant que piliers d’un Maroc moderne, confiant et tourné vers l’avenir. Il s’inscrit dans la continuité d’une vision royale clairvoyante qui a fait du sport une véritable école de la vie, un espace de promotion du mérite, de la persévérance et de la réussite collective.

L’exploit des Lionceaux de l’Atlas ne doit rien au hasard. Il est le fruit d’un long processus initié par le Souverain, notamment à travers la création de l’Académie Mohammed VI de football, devenue un modèle de formation et un vivier de talents à l’échelle nationale et continentale. Cette institution incarne la volonté royale de hisser la formation sportive marocaine aux standards internationaux, tout en offrant à la jeunesse les moyens de concrétiser son potentiel.

En félicitant les jeunes champions après leur victoire en finale face à l’Argentine, le roi Mohammed VI avait salué une performance qui honore le Maroc et sa jeunesse, et illustre la vitalité du football africain. Ce message, empreint de fierté et de confiance, vient rappeler que la réussite sportive est aussi une réussite nationale et un prolongement du projet de société porté par le Souverain.

Le football au service du soft power

Au-delà du cadre sportif, cet hommage royal illustre également le rôle croissant du sport dans le rayonnement international du Maroc. Sous l’impulsion du roi Mohammed VI, la diplomatie sportive s’est imposée comme l’un des instruments les plus efficaces de la présence marocaine sur la scène mondiale. Le Royaume, fort de ses infrastructures modernes et de son savoir-faire organisationnel, est aujourd’hui reconnu comme un acteur majeur du sport international et africain.

Les exploits des sélections nationales, les succès des athlètes marocains et l’accueil d’événements d’envergure mondiale traduisent cette ambition: faire du sport un levier de développement, un moteur de cohésion sociale et un symbole de la réussite marocaine.

L’accueil réservé aux Lionceaux de l’Atlas en est une nouvelle illustration. En célébrant ces jeunes champions, le roi Mohammed VI réaffirme que dans le Maroc d’aujourd’hui, le succès n’est ni un privilège ni un hasard, mais le fruit du travail, de la discipline et de la persévérance. C’est aussi un message d’espoir adressé à toute la jeunesse marocaine, celle d’un pays qui croit en ses enfants et leur ouvre la voie vers tous les possibles.