Grève des avocats: pour désamorcer la crise, une réunion entre Abdellatif Ouahbi et les représentants de l’ABAM

Des avocats en grève manifestent dans les locaux de la Cour d’appel de Rabat, en signe de protestation contre les dispositions du nouveau régime fiscal de leur profession, contenues dans le Projet de loi de finances 2023 (PLF 2023), le 1er novembre 2022.

Une réunion a eu lieu à Rabat hier, jeudi 1er décembre 2022, entre le ministre de la Justice, Abdellatif Ouahbi, et des représentants de l’Association des barreaux du Maroc (ABAM). But affiché: désamorcer la crise entre les robes noires et le ministère, afin que les tribunaux, paralysés, reprennent leur fonctionnement.

Le ministre de la Justice, Abdellatif Ouahbi, s’est réuni, jeudi 1er décembre 2022, avec les représentants de l’Association des barreaux du Maroc (ABAM), dans un contexte de crise marqué par une grève ouverte des avocats. Objectif assigné à cette énième réunion: s’arrêter sur les fondements de cette crise qui a rendu «de plus en plus tendue» la relation entre les avocats et leur ministère de tutelle, ce qui «nuit au fonctionnement normal de l’établissement judiciaire», indique un communiqué conjoint des deux parties. Le ministère et les représentants des avocats ont manifesté leur volonté de «prendre les mesures et actions qui s’imposent pour dépasser la crise et désamorcer la tension», poursuit le communiqué. PLF2023: maintenue, la grève des avocats au barreau de Casablanca sème la division parmi leurs rangs Les deux parties ont conclu à l’importance d’une prise en considération les préoccupations de l’ABAM, en ce qui concerne l’organisation de l’examen d’accès à la profession d’avocat. Sur le plan organisationnel, le ministre de la Justice et les représentants de l’ABAM ont convenu de créer une commission thématique dont les membres examineront les règles relatives à l'organisation de la profession d'avocat, et de poursuivront les débats sur les différents projets de loi relatifs à l’organisation de l’exercice de cette profession. Enfin, les deux parties se sont engagées à respecter le principe d'une approche participative et de maintenir ouverts les canaux de communication, pour «prévenir d’éventuelles crises à l’avenir», conclut le communiqué.

Par Younes Saoury