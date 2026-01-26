Fraternité et partenariat: le Maroc et le Sénégal resserrent leurs liens historiques

Le chef du gouvernement, Aziz Akhannouch, reçoit son homologue sénégalais Ousmane Sonko pour un repas à l'occasion d'une série d'échanges tenus dans le cadre de la 15e commission mixte de partenariat entre le Maroc et le Sénégal, le 26 janvier 2026 à Rabat.

Le chef du gouvernement Aziz Akhannouch a reçu, lundi 26 janvier, son homologue sénégalais Ousmane Sonko, en visite de travail au Maroc. Ces échanges, tenus dans le cadre des travaux de la 15e commission mixte de partenariat marocco-sénégalaise, se sont déroulés en présence de Nacer Bourita, ministre des Affaires étrangères et de l’ambassadeur du Royaume au Sénégal, Hassan Naciri.

Les discussions se sont articulées autour du renforcement de la coopération bilatérale, reflétant les aspirations communes des dirigeants des deux pays, le Roi Mohammed VI et le Président Bassirou Diomaye Faye, rapporte Al Akhbar de ce mardi 27 janvier. Les deux parties ont exprimé une volonté convergente de dynamiser cette relation privilégiée, dans le but de servir les intérêts mutuels et de contribuer à la stabilité et au développement de l’Afrique.

L’esprit de fraternité, de solidarité et de respect mutuel qui caractérise les relations séculaires entre les deux nations a été placé au cœur des débats. Aziz Akhannouch a souligné la profondeur des liens humains, spirituels et économiques, illustrée par les huit visites royales effectuées au Sénégal. Il a également mis en lumière les initiatives visionnaires du Roi Mohammed VI en faveur du développement africain, notamment celle visant à faciliter l’accès des pays du Sahel à l’Atlantique, où le Sénégal occupe une place de partenaire essentiel.

La rencontre a permis d’évaluer le regain d’élan dans les échanges de visites de haut niveau et d’examiner les moyens d’enrichir le cadre juridique de la coopération. Un accent particulier a été mis sur la consolidation du partenariat économique et des investissements, notamment depuis l’accession du Président Faye à la magistrature suprême. Les secteurs de l’agriculture, de l’énergie, du commerce et de l’économie numérique ont été identifiés comme des leviers prioritaires pour des projets structurants conjoints.

Enfin, le rôle fondamental des communautés marocaine et sénégalaise, véritables ponts vivants entre les deux pays, a été salué, indique Al Akhbar. Leur engagement à travers des initiatives économiques, culturelles et sociales est apparu comme un pilier indispensable pour ancrer durablement et approfondir cette alliance féconde.