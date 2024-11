Fini le désordre: voici comment l’Intérieur veut en finir avec le «chaos des taxis»

Le ministère de l’Intérieur a annoncé le lancement d’un plan stratégique global visant à améliorer les services des taxis à travers le renouvellement du parc automobile, le renforcement du contrôle et la modernisation des systèmes de transport.

Dans une circulaire adressée aux walis et gouverneurs, le ministre de l’Intérieur, Abdelouafi Laftit, a exprimé son mécontentement face à la dégradation des services de transport par taxis, rapporte Al Ahdath Al Maghribia du mercredi 20 novembre. Le ministre a pointé du doigt certains comportements et pratiques inacceptables qui contreviennent aux lois et à la réglementation en vigueur.

Il a notamment évoqué la vétusté des véhicules, les attitudes discourtoises de certains chauffeurs envers les clients, le non-respect de la tarification, la non-utilisation du compteur ainsi que la sélectivité dans le transport des usagers. La circulaire appelle également les walis et les gouverneurs à renforcer le contrôle dans les stations de taxis, les gares, les ports, les aéroports et les gares routières.

Le ministre a donné des instructions strictes pour que les chauffeurs de taxis affichent les tarifs des courses dans les stations et utilisent le compteur dans les cas prévus par la loi. Les walis et gouverneurs doivent sanctionner les chauffeurs contrevenants qui pratiquent des augmentations illégales des tarifs conformément à la législation en vigueur.

Ils devront, en outre, organiser ce secteur afin de fournir des services de transport de qualité répondant aux attentes et aux besoins des citoyens, relaie Al Ahdath Al Maghribia.

Par ailleurs, le ministre de l’Intérieur a appelé à «évaluer et améliorer les programmes de formation initiale et continue des chauffeurs, en y incluant les domaines liés à l’amélioration de la qualité des services, de la communication et du comportement envers les clients». «Il est aussi nécessaire d’intégrer les nouvelles technologies dans les programmes de formation des chauffeurs», précise la circulaire.