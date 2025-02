Etre femme ambassadeur au Royaume du Maroc

Le ministère des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, à Rabat.. (A. Gadrouz / Le360)

Le Royaume du Maroc a longtemps été pionnier en matière de représentation féminine dans la diplomatie. Depuis l’accession du Roi Mohammed VI au trône, en 1999, la politique étrangère du Royaume a pris un tournant plus direct et audacieux, en phase avec le renouveau géopolitique du Royaume et son engagement pour la parité, indique le magazine Jeune Afrique.

Bien que la diplomatie mondiale demeure largement dominée par les hommes – exception faite des pays scandinaves et d’Europe de l’Est où la parité est presque atteinte–, le Roi a œuvré pour que de plus en plus de femmes occupent des rôles de premier plan dans les négociations internationales, comme Lalla Joumala Alaoui (à Londres puis à Washington), Nezha Chekrouni, ou Mounia Boucetta, toutes trois figures marquantes du ministère des Affaires étrangères.

Aujourd’hui, écrit-on, le Royaume du Maroc déploie un nombre croissant d’ambassadrices dans des postes-clés à travers le monde, des grandes capitales européennes (Paris, Berlin, Madrid) à l’Afrique subsaharienne (Addis-Abeba, Luanda), et même jusqu’à l’Australie (Canberra).

Des femmes comme Raja Naji Mekkaoui, qui représente le Maroc au Vatican, incarnent la diplomatie active du Royaume.

Le ministère marocain des Affaires étrangères affiche un taux de 43% de femmes diplomates, une performance notable dans un secteur encore largement dominé par les hommes, souligne Jeune Afrique.

Le magazine panafricain dresse le portrait de nombre de diplomates au féminin qui brille, à l’image de Nezha Alaoui M’hammdi, à Addis-Abeba.

Ambassadrice du Maroc en Éthiopie et Djibouti depuis 2016, Nezha Alaoui M’hammdi est une actrice clé du retour du Royaume au sein de l’Union africaine en 2017, et dans la consolidation des relations avec Addis-Abeba, explique Jeune Afrique.

Ancienne ambassadrice au Ghana, au Togo, et au Bénin, elle a mené des initiatives pour améliorer les liens entre le Royaume du Maroc et l’Afrique subsaharienne.

Le magazine cite également Zohour Alaoui, accréditée à Berlin.

Diplômée en droit public et en relations internationales, Zohour Alaoui est ambassadrice du Maroc en Allemagne depuis 2018, après l’avoir été à l’Unesco ainsi qu’ambassadrice au Portugal.

Elle joue un rôle stratégique dans les relations entre le Maroc et l’Union européenne, avec un focus sur des dossiers sensibles comme l’immigration et les échanges économiques.

S’ajoute à cette liste Karima Benyaich, à Madrid. Depuis 2017, Karima Benyaich incarne la diplomatie proactive du Maroc à Madrid, où elle a su naviguer avec fermeté les crises diplomatiques, notamment en 2021.

Elle a également œuvré pour le renforcement des partenariats stratégiques entre les deux pays, écrit-on encore.

Sans parler de Samira Sitaïl à Paris. Ancienne journaliste, Samira Sitaïl a été nommée ambassadrice à Paris en 2023, avec pour objectif de «renforcer le soft power marocain en France», indique le mensuel.

Elle a adopté une diplomatie plus audacieuse, notamment en défendant la souveraineté marocaine sur le Sahara.

Farida Loudaya, elle, a été l’ambassadrice du Royaume du Maroc en Colombie et en Équateur. Depuis 2017, elle mène une diplomatie économique active pour renforcer les liens entre le Royaume et l’Amérique du Sud.