Kiosque360. Au cours de sa visite aux États-Unis, le patron de la DGSN a évoqué les moyens de lutte contre le terrorisme et la criminalité transnationale organisée avec les directeurs des agences de renseignement américaines. Cet article est une revue de presse des quotidiens Assabah et Al Ahdath.

Le directeur de la DGSN et de la DGST, Abdellatif Hammouchi, a effectué, les 13 et 14 juin courant, une visite de travail aux États-Unis au cours de laquelle il a rencontré les directeurs de plusieurs agences de renseignement de ce pays.



Le quotidien Assabah rapporte, dans son édition du vendredi 17 juin, que Hammouchi était à la tête d’une délégation composée de plusieurs cadres sécuritaires. Un communiqué de la DGSN indique que cette visite traduit la solidité de la coopération bilatérale qui existe entre le Maroc et les États-Unis dans tous les domaines sécuritaires. Cette coopération, qui englobe les domaines de la lutte contre le terrorisme et la criminalité transnationale organisée, s’inscrit dans un contexte marqué par le renforcement et le développement du partenariat sécuritaire existant entre les deux pays.

Au cours de cette visite, le patron de la DGSN a eu des entretiens avec les directeurs des agences de renseignement américaines qui ont porté sur les menaces au niveau régional et international. Le communiqué souligne, en outre, que Hammouchi a abordé avec ses interlocuteurs les menaces que représentent les groupes terroristes et les réseaux de crime organisé dans le monde, y compris dans la région du Sahel, du Sahara, du Moyen Orient et en Europe. Les deux parties ont également évoqué les «opérations virtuelles» liées à la lutte contre le danger terroriste et la criminalité organisée, notamment sous leur forme cybernétique et leurs liens transnationaux.

Le quotidien Al Ahdath Al Maghribia, qui traite le même sujet, souligne que cette visite a été marquée par l’échange d’expertises et d’expériences ainsi que par le partage d’informations concernant la lutte contre les organisations terroristes et les réseaux de crime organisé.



Les responsables sécuritaires des deux pays ont mis l’accent sur l’importance de la coordination de leurs efforts et du développement des mécanismes de surveillance et de lutte afin de juguler les différents dangers.

Cette visite, indique la même source, atteste de l’importance de la coopération bilatérale entre les deux pays en tant que partenaires essentiels dans les efforts internationaux visant à assurer la sécurité et la stabilité dans le monde. Elle reflète, en outre, l’engagement ferme des services de la DGSN et de la DGST à contribuer aux efforts de la communauté internationale visant à éliminer les dangers et les menaces qui pèsent sur la sécurité régionale et mondiale, conclut le même communiqué.