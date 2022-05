© Copyright : ATTILA KISBENEDEK / AFP

Le ministre égyptien des Affaires étrangères, Sameh Shoukry, entame ce lundi 9 mai 2022, une visite officielle de deux jours à Rabat, à l’invitation de son homologue marocain, Nasser Bourita. En marge de cette visite, les deux hommes inaugureront le nouveau siège de l’ambassade d’Egypte à Rabat.

Au cours de cette visite, Nasser Bourita et Sameh Shoukry s’entretiendront des relations bilatérales ainsi que des sujets d’intérêt commun liés à la situation régionale et internationale, dont la guerre entre la Russie et l’Ukraine, selon des sources diplomatiques qui qualifient d’excellent le niveau des relations maroco-égyptiennes.

D’autres questions concernant notamment le monde arabe, ainsi que la lutte contre le terrorisme seront également évoquées lors de cette visite. Le Maroc et l’Egypte partagent, souligne-t-on, des positions communes au sujet de nombreux sujets internationaux.

Il est prévu par ailleurs que le ministre égyptien des Affaires étrangères, Sameh Shoukry, participe à Marrakech à la réunion de la coalition anti-Daech sur la lutte contre le terrorisme, prévu le 11 mai prochain.

Cette réunion d’envergure verra la participation de représentants de l’ensemble des 80 pays et organisations membres de cette coalition.