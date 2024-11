Ensemble, décontractés et heureux: ces clichés (presque) ordinaires du roi Mohammed VI avec ses enfants à Paris

Le roi Mohammed VI avec ses enfants, le prince héritier Moulay El Hassan et la princesse Lalla Khadija, à Paris.

La tenue est décontractée, l’attitude «chill» et les visages souriants. Le tout est immortalisé par des photographies prises sur une grande avenue parisienne. À priori, rien de plus commun, sauf qu’il s’agit de la petite famille royale. C’est ainsi que des clichés du roi Mohammed VI avec ses enfants, le prince héritier Moulay El Hassan et la princesse Lalla Khadija, font actuellement sensation sur la Toile.

Le roi Mohammed VI avec ses enfants, le prince héritier Moulay El Hassan et la princesse Lalla Khadija, à Paris.

On y voit le Souverain et ses enfants, radieux, sillonner une artère de la capitale française à pied. En prime, un Souverain en pleine forme, l’allure droite, et débarrassé de sa canne qu’il portait notamment lorsqu’il a reçu le couple présidentiel français à Rabat.

Le roi Mohammed VI avec ses enfants, le prince héritier Moulay El Hassan et la princesse Lalla Khadija, à Paris.

C’est sans protocole aucun que la famille royale s’est livrée au jeu des selfies, avec le prince héritier aux manettes. Mention spéciale au geste du Souverain envers sa fille Lalla Khadija dont il a veillé à ajuster l’écharpe par un temps visiblement froid. Même pour un roi, être papa est décidément, et aussi, un travail à plein temps.