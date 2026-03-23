Élections: le ministère de l’Intérieur réorganise le dispositif électronique d’inscription électorale

Le ministère de l’Intérieur, autorité de tutelle en matière électorale, poursuit ses efforts visant à faciliter l’accès des électeurs aux opérations de vote via un portail électronique dédié à l’inscription sur les listes électorales. À cet effet, Abdelouafi Laftit, ministre de l’Intérieur, a pris une décision portant réorganisation de la plateforme www.listeelectorales.ma, dont le fonctionnement repose sur un système informatique intégré.

Cette plateforme permet de recevoir les demandes d’inscription ou de transfert, selon les modalités, conditions et délais impartis, relaie Al Ahdath Al Maghribia de ce lundi 24 mars. Elle offre également aux électeurs déjà inscrits la possibilité de consulter, de manière personnalisée, les données les concernant figurant sur les listes électorales ainsi que sur leurs annexes modificatives, à l’occasion de chaque mise à jour. Ils peuvent, par ailleurs, y ajouter des informations complémentaires, telles qu’une adresse électronique ou un numéro de téléphone mobile.

La décision, publiée au Bulletin officiel n° 7491, fixe les périodes d’ouverture du portail pour le dépôt des demandes d’inscription ou de transfert: du 1er avril au 31 décembre chaque année, ainsi que du 18 au 24 janvier lors de chaque opération de révision. Le portail est également accessible à chaque fois qu’une révision préalable à une élection générale ou partielle est organisée, et dans les délais prévus pour la consultation des listes, conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur.

Tout électeur résidant au Maroc ou à l’étranger, non inscrit sur les listes électorales et remplissant les conditions légales requises, peut ainsi formuler une demande d’inscription via le portail dans les délais prescrits. Il en va de même pour tout électeur déjà inscrit souhaitant demander le transfert de son inscription d’une commune ou circonscription vers une autre.

La décision ministérielle met également l’accent sur la possibilité d’adresser une notification, par courrier électronique ou par message téléphonique, à toute personne remplissant les conditions requises, afin de l’inviter à présenter une demande d’inscription sur les listes électorales dans la commune ou l’arrondissement où elle réside de manière effective.

Les services de la préfecture ou de la province instruisent les demandes, les impriment et les soumettent à l’autorité administrative locale compétente, qui vérifie l’exactitude des données avant de les transmettre à la commission administrative. Celle-ci statue, et les décisions sont ensuite enregistrées sur le portail. Le demandeur reçoit, par voie électronique, une notification de la décision de la commission, accompagnée, le cas échéant, des motifs du rejet.

Les conclusions des délibérations de la commission administrative pour chaque commune ou arrondissement sont publiées sur le site électronique, écrit Al Ahdath Al Maghribia. Après la clôture des listes électorales, la version définitive est mise en ligne sur le portail de chaque commune ou arrondissement, où chaque électeur peut consulter ses propres données de manière personnalisée en utilisant les informations figurant sur sa carte nationale d’identité.