Le Ministère des Affaires Etrangères du Portugal a loué la retenue dont a fait preuve le Maroc dans la crise d'El Guerguerat et son attachement au cessez-le-feu au Sahara.

La position du Portugal a été exprimée suite à un entretien téléphonique qui a eu lieu hier, mercredi 9 décembre 2020, entre le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, Nasser Bourita, et son homologue portugais, Augusto Santos Silva.

Le ministre des affaires étrangères portugais salue également l'engagement du Maroc à une solution politique pour le Sahara, sous l’égide des Nations Unies.

Lors de leur entretien, Nasser Bourita a eu l’occasion d'informer Augusto Santos Silva sur les actions du Maroc pour préserver la circulation routière à El Guerguerat, indique un communiqué de l'ambassade du Portugal à Rabat.

Les deux ministres se sont également entretenus sur les relations bilatérales entre Lisbonne et Rabat, la préparation de la réunion de haut niveau entre les deux pays, qui se tiendra en 2021, et les relations entre l’Union Européenne et les pays du voisinage sud, indique le communiqué de l'ambassade du Portugal.

Le Portugal occupera la présidence du Conseil de l’Union Européenne pendant le premier semestre de 2021, succédant à l’Allemagne.