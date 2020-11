El Guerguerat: le Bahreïn exprime sa solidarité avec le Maroc face aux provocations du polisario

Drapeaux des Royaumes du Maroc et du Bahreïn.

© Copyright : DR

Le Royaume du Bahreïn a exprimé, vendredi, son appui et sa solidarité avec le Maroc dans la défense de sa souveraineté et ses droits et la sécurité de ses terres et citoyens au niveau du passage d'El Guergarate dans le cadre de la souveraineté du Maroc et l'intégrité de son territoire.