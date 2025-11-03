Domaines de l’État: 1,5 million d’hectares mobilisés pour les investissements

La mobilisation des terres agricoles se concrétisera par un partenariat public-privé, via des contrats de location de longue durée. . DR

Le rapport annuel sur la mobilisation du foncier public, élaboré par la Direction des domaines de l’État (DDE), met en lumière l’engagement de l’institution en faveur du développement économique national. Il révèle qu’une superficie considérable de plus de 1.518.551 hectares a été mobilisée sur la période 2022-2024 pour accompagner les principaux chantiers du Royaume.

Cette stratégie, nourrie par un investissement global de 688 milliards de dirhams, a pour finalité la réhabilitation des infrastructures essentielles et le lancement de grands projets de développement, générant ainsi la création de 121.220 emplois. Depuis le message royal de janvier 2002, qui a acté le lancement de la politique de gestion décentralisée de l’investissement, le domaine privé de l’État s’est affirmé comme un pilier indispensable pour le développement de l’investissement privé et la réalisation des plans sectoriels dans les domaines générateurs de richesse et d’emplois.

Pour valoriser ces actifs immobiliers, la DDE a adopté une approche stratégique raffinée, caractérisée par l’unification des normes et la diversification des modes de mobilisation, adaptées à la nature de chaque projet –qu’il s’agisse d’industrie, de logement, de tourisme ou d’énergie. Privilégiant une gestion rationnelle du patrimoine étatique, l’institution opte résolument pour le mécanisme de la location pour la concrétisation de projets d’envergure nécessitant de vastes superficies, notamment dans les zones industrielles. Cette orientation vise à promouvoir l’investissement en réduisant le coût d’accès au foncier pour les porteurs de projets industriels.

L’action de la DDE s’étend également à des programmes sociaux et structurants, tels que le relogement des familles résidant dans les bidonvilles du Grand Casablanca. Elle œuvre également à la mise à disposition des terrains nécessaires à l’émergence de zones logistiques, de stations touristiques et d’infrastructures sportives et aquatiques.

Dans le secteur agricole, un partenariat public-privé se concrétise par la mobilisation de terres agricoles via des contrats de location de longue durée. Ces terrains seront dévolus à des investisseurs s’engageant dans des projets agricoles valorisant pleinement le potentiel agronomique, tout en contribuant à la création d’emplois en milieu rural, relaie Al Akhbar.

Enfin, pour garantir l’effectivité de ces engagements, la DDE, en coordination étroite avec ses partenaires, assure un suivi rigoureux des projets d’investissement, veillant au strict respect des obligations mentionnées dans les cahiers des charges et les accords d’investissement.