Diplomatie. Fin de mission pour l’ambassadrice de l’Union européenne au Maroc

Nommée en novembre 2021 au Maroc, Patricia Pilar Llombart Cussac a œuvré pour un partenariat consolidé entre Bruxelles et Rabat. Récemment, la cheffe de la délégation européenne a estimé, dans une déclaration à notre confrère Le Matin que l’UE et le Maroc ont bâti, «brique après brique», un édifice solide, humain et résolument tourné vers l’avenir.

«Le Maroc, sous la conduite de Sa Majesté le Roi, est pour nous un partenaire fiable et de confiance avec lequel nous pouvons nous projeter dans un dialogue bénéfique», a-t-elle ajouté, soulignant que les deux parties partagent une même vision des grands défis comme la transition énergétique, la résilience climatique, la compétitivité économique ou encore les enjeux géopolitiques.

Durant son mandat, la coopération bilatérale a touché différents secteurs et pris différentes formes. «Depuis 2021, plus d’un milliard d’euros ont été engagés sous forme de subventions, dont près de 810 millions en appuis budgétaires directs, versés au Trésor marocain. Cette modalité témoigne de la confiance que nous plaçons dans les politiques publiques du Royaume a indiqué la diplomate européenne», a-t-elle souligné.

Avocate de formation, Patricia Pilar Llombart Cussac a pris ses fonctions à Rabat en 2020 après plus de vingt années d’expérience au sein des institutions européennes, où elle s’est spécialisée dans les relations internationales et la politique étrangère, notamment à l’égard du Mercosur et du Moyen-Orient. À ce jour, l’Union européenne n’a pas encore désigné son ou sa successeur(e).