Dilapidation de deniers publics: prison ferme pour le vice-président de la commune de Moulay Yaâcoub

La Chambre criminelle chargée des crimes financiers près la Cour d’appel de Fès a condamné, le mardi 11 mars, le vice-président de la commune de Sebt Loudaya à un an de prison ferme, assorti d’une amende de 10 000 dirhams et de dommages et intérêts d’un montant de 200 000 dirhams au profit de la commune.. Dr